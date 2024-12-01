"Sabancılara yeni gelin geliyor" dedirten görüntüler! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

Magazin manşetlerinde, aşklarıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutladı!
Çiftin kutlama paylaşımı ve aşk dolu anları "Sabancılara yeni gelin geliyor!" dedikodularını iyice güçlendirdi.
İŞTE O PAYLAŞIM!
Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile dans ettikleri anları paylaştı.
Erçel paylaşımına "Dansımıza başlayalı iki yıl oldu. İyi ki varsın oyun arkadaşım" notunu düştü.
Hande ve Hakan'ın yıl dönümüne dair paylaşımı sonrası sevenleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Öte yandan gelin hep birlikte çiftin beraber fotoğraflarına bakalım!
HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI
HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI
HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI