Kadraj Bi Bak "Sabancılara yeni gelin geliyor" dedirten görüntüler! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

"Sabancılara yeni gelin geliyor" dedirten görüntüler! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşklarının ikinci yıl dönümünü kutladı! Hande Erçel, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile dans ettikleri anları paylaştı. Erçel paylaşımına "Dansımıza başlayalı iki yıl oldu. İyi ki varsın oyun arkadaşım" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 01.12.2024 19:43
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Sabancılara yeni gelin geliyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

Magazin manşetlerinde, aşklarıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ilişkilerinin ikinci yıl dönümünü kutladı!

Sabancılara yeni gelin geliyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

Çiftin kutlama paylaşımı ve aşk dolu anları "Sabancılara yeni gelin geliyor!" dedikodularını iyice güçlendirdi.

Sabancılara yeni gelin geliyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

İŞTE O PAYLAŞIM!

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile dans ettikleri anları paylaştı.

Sabancılara yeni gelin geliyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

Erçel paylaşımına "Dansımıza başlayalı iki yıl oldu. İyi ki varsın oyun arkadaşım" notunu düştü.

Sabancılara yeni gelin geliyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

Hande ve Hakan'ın yıl dönümüne dair paylaşımı sonrası sevenleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Sabancılara yeni gelin geliyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

Öte yandan gelin hep birlikte çiftin beraber fotoğraflarına bakalım!

Sabancılara yeni gelin geliyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI

Sabancılara yeni gelin geliyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI

Sabancılara yeni gelin geliyor! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikinci yıl dönümlerini kutladı

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI

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