Azot dioksit nedir? Solunumu hangi hastalıkları tetikler?

Azot dioksit nedir?

Azot dioksit (NO₂), atmosferde yaygın olarak bulunan ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilen zehirli bir gazdır. Genellikle fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkar. Araç egzozları, endüstriyel tesisler ve enerji santralleri başta olmak üzere birçok kaynaktan salınan bu gaz, çevreye ve hava kalitesine zarar verir. Kimyasal formülü NO₂ olan bu bileşik, yüksek reaktiviteye sahip olduğu için havada hızla reaksiyona girer ve keskin, rahatsız edici bir kokuya neden olur.