Kadraj Bi Bak ATA AÖF 3. oturum sınav saati | ATA AÖF vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?

ATA AÖF 3. oturum sınav saati | ATA AÖF vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin (ATA AÖF) Güz Dönemi ara sınavları yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. 30 Kasım'da düzenlenen birinci ve ikinci oturumların ardından bugün üçüncü oturum yapılacak. Sınava katılacak öğrenciler, sınav saatlerini ve sınav giriş belgelerine nasıl ulaşacaklarını araştırırken sonuçların ne zaman açıklanacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte ATA AÖF sınavlarına dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 09:26
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ATA AÖF 3. oturum sınav saati | ATA AÖF vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?

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Sınav Saatleri ve Oturum Bilgileri

ATA AÖF Güz Dönemi sınavları, 30 Kasım 2024 iki oturumla başladı. İlk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 14.00'te gerçekleştirildi.

Hafta sonunun son oturumu ise 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 09.30'da tamamlanacak.

Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken, sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler salona alınacak. Ancak, 15 dakikayı aşan gecikmelerde öğrenciler kesinlikle sınava katılamayacak ve geç gelenlere ek süre tanınmayacak.

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Sınav Giriş Belgeleri Nereden Alınıyor?

Öğrencilerin sınava katılabilmesi için sınav giriş belgelerini edinmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgeleri, ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci girişi yapılarak kolayca alınabiliyor.

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Sınav Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?

Sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Tarih netleştiğinde haberimize eklenecektir.

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Sınav Soruları ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak?

Sınavlara ait soru ve cevaplar, sınavların tamamlanmasının ardından 2 Aralık 2024 Pazartesi günü yayımlanacak. ATA AÖF yönetimi, gelişmeleri resmi kanallar üzerinden paylaşmaya devam edecek.

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Final ve Bütünleme Sınav Tarihleri

🔸ATA AÖF Güz Dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak.

🔸Bütünleme sınavları ise 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

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