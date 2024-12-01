Sınav Saatleri ve Oturum Bilgileri

ATA AÖF Güz Dönemi sınavları, 30 Kasım 2024 iki oturumla başladı. İlk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 14.00'te gerçekleştirildi.

Hafta sonunun son oturumu ise 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 09.30'da tamamlanacak.

Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken, sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler salona alınacak. Ancak, 15 dakikayı aşan gecikmelerde öğrenciler kesinlikle sınava katılamayacak ve geç gelenlere ek süre tanınmayacak.