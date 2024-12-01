Sınav Saatleri ve Oturum Bilgileri
ATA AÖF Güz Dönemi sınavları, 30 Kasım 2024 iki oturumla başladı. İlk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 14.00'te gerçekleştirildi.
Hafta sonunun son oturumu ise 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 09.30'da tamamlanacak.
Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken, sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler salona alınacak. Ancak, 15 dakikayı aşan gecikmelerde öğrenciler kesinlikle sınava katılamayacak ve geç gelenlere ek süre tanınmayacak.
Sınav Giriş Belgeleri Nereden Alınıyor?
Öğrencilerin sınava katılabilmesi için sınav giriş belgelerini edinmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgeleri, ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci girişi yapılarak kolayca alınabiliyor.
Sınav Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?
Sınav sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Tarih netleştiğinde haberimize eklenecektir.
Sınav Soruları ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak?
Sınavlara ait soru ve cevaplar, sınavların tamamlanmasının ardından 2 Aralık 2024 Pazartesi günü yayımlanacak. ATA AÖF yönetimi, gelişmeleri resmi kanallar üzerinden paylaşmaya devam edecek.