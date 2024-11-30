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30 Kasım ne sınav var? ÖSYM güncel sınav takvimi...

ÖSYM sınav takvimi adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi ve ATA AÖF sınav tarihleri de sıklıkla araştırılıyor. Peki, 30 Kasım ne sınav var? İşte ÖSYM güncel sınav takvimi...

Giriş Tarihi: 30.11.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 13:16
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30 Kasım ne sınav var? ÖSYM güncel sınav takvimi...

(Takvim Foto Arşiv)

30 KASIM NE SINAV VAR?
30 Kasım 2024 (bugün) ve 1 Aralık 2024 (yarın) tarihli ÖSYM'nin sınav takvimine göre herhangi bir sınav görüntülenmiyor.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavının ise bu hafta sonu yapılması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVLARI

AÖF güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

Bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavları ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)

ATA AÖF VİZE SINAVLARI TAKVİMİ

ATA AÖF Vize Sınavları 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık 2024 Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak.

I.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30

II.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00

III.Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30

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