30 Kasım ne sınav var? ÖSYM güncel sınav takvimi...

30 KASIM NE SINAV VAR?

30 Kasım 2024 (bugün) ve 1 Aralık 2024 (yarın) tarihli ÖSYM'nin sınav takvimine göre herhangi bir sınav görüntülenmiyor.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavının ise bu hafta sonu yapılması bekleniyor.