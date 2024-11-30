30 Kasım ne sınav var? ÖSYM güncel sınav takvimi...

30 KASIM NE SINAV VAR?
30 Kasım 2024 (bugün) ve 1 Aralık 2024 (yarın) tarihli ÖSYM'nin sınav takvimine göre herhangi bir sınav görüntülenmiyor.
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavının ise bu hafta sonu yapılması bekleniyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAVLARI
AÖF güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
Bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavları ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.