Zevk ve konfor onlar için vazgeçilmez: Bu burçlar parayı su gibi harcıyor

Bazı burçlar için para harcamak bir ihtiyaçtan öte, adeta bir yaşam tarzı! Lüks restoranlar, son moda kıyafetler ve şatafatlı alışverişler, bu burçların vazgeçilmezi. Maddi konularda temkinli olması beklenen bazı burçlar bile, zevk ve konfor uğruna harcamalarını artırabiliyor.

Fotoğraflar: Takvim fotoğraf arşivi

1. BOĞA BURCU

Venüs tarafından yönetilen Boğa burçları, hayatın güzelliklerini keşfetmeyi seven burçlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güzellik, konfor ve zevkin burcu olarak bilinen Boğalar, kaliteli yemekler, şık kıyafetler ve konforlu bir yaşam için harcamaktan çekinmez.

"Boğalar genellikle pratik ve çalışkan olarak bilinse de, Venüs gezegeninin etkisi onları lükse ve aşırı harcamalara yöneltebilir" diyor Cosmopolitan Astrology Guide 2024'te yayımlanan bir analiz. Boğalar için hayatın tadını çıkarmak, bazen bütçe planlarının dışına çıkmayı gerektirebilir.