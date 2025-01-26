Kadraj Bi Bak Yeni Citroën C3 özellikleri! Türkiye satış tarihi belli oldu

Yeni Citroën C3 özellikleri! Türkiye satış tarihi belli oldu

Citroën’in yenilenen C3 modeli, otomobil dünyasında ses getiren özellikleriyle 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Markanın cesur tasarımı ve yüksek teknolojiyi bir araya getirdiği yeni C3, tamamen elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle dikkatleri üzerine topluyor.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 20:09
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Yeni Citroën C3 özellikleri! Türkiye satış tarihi belli oldu

Citroën, B segmentindeki ikonik modeli C3'ü yenileyerek 2025'in ilkbaharında Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Karakteristik tasarımı, yüksek konfor özellikleri ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken 4. nesil C3, elektrikli ve hibrit seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

🛠️ Cesur ve İddialı Tasarım
Yeni Citroën C3, 2022 Citroën Oli konseptinden ilham alınarak tasarlandı. Öne çıkan detaylar arasında:

  • 🔹 Dikey ve yatay unsurların kontrast oluşturduğu modern ön cephe
  • 🔹 Yeni çift şeritli Citroën logosu
  • 🔹 Sınıfının üzerinde boyutlar ve şık aerodinamik detaylar

🚗 Daha Geniş ve Kullanışlı İç Mekan
Yeni ë-C3, "C-Zen Lounge" tasarımıyla ferah ve modern bir atmosfer sunuyor. Öne çıkan iç mekan detayları:

  • 🪑 Özel desenli Citroën Advanced Comfort Koltukları
  • 📱 10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı
  • 🔋 Kablosuz telefon şarj sistemi
  • 👜 Geniş saklama alanları ve 310 litre bagaj hacmi

⚡ Elektrikli ve Hibrit Güç Aktarma Seçenekleri
Yeni ë-C3, 48V hibrit ve tamamen elektrikli güç seçenekleriyle geliyor:

  • 🌍 Elektrikli versiyonda 324 km WLTP karma sürüş menzili
  • ⚡ 100kW DC hızlı şarj ile 26 dakikada %80 dolum
  • 🏎️ 0-100 km/s hızlanma 11 saniye

Hibrit sistem, benzinli ve elektrikli motorun avantajlarını birleştirerek yüksek performans ve düşük tüketim sunuyor.

✨ Sürüş Konforunda Zirve
Yeni ë-C3, "Uçan Halı" hissi veren Citroën Advanced Comfort Süspansiyon ile sınıfında fark yaratıyor. Bu sistem, bozuk yollarda bile yolculuğu keyifli hale getiriyor.

📌 Türkiye Yollarında İlkbaharda
2025'in ilkbaharında Türkiye yollarında olacak olan yeni Citroën C3, şimdiden otomobil tutkunlarının ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Konfor, teknoloji ve tasarımın bu benzersiz birleşimiyle Citroën, otomobil dünyasında iddiasını bir kez daha kanıtlıyor!

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