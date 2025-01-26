Yeni Citroën C3 özellikleri! Türkiye satış tarihi belli oldu

✨ Sürüş Konforunda Zirve

Yeni ë-C3, "Uçan Halı" hissi veren Citroën Advanced Comfort Süspansiyon ile sınıfında fark yaratıyor. Bu sistem, bozuk yollarda bile yolculuğu keyifli hale getiriyor.

📌 Türkiye Yollarında İlkbaharda

2025'in ilkbaharında Türkiye yollarında olacak olan yeni Citroën C3, şimdiden otomobil tutkunlarının ilgisini üzerine çekmeyi başardı. Konfor, teknoloji ve tasarımın bu benzersiz birleşimiyle Citroën, otomobil dünyasında iddiasını bir kez daha kanıtlıyor!