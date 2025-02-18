Yeni biriyle tanışıldığında yapılan 9 yaygın flört hatası! Siz de mutlaka yapıyorsunuz

Son zamanlarda birçok kişi yeni bir aşk arayışına giriyor veya mevcut ilişkisini değerlendiriyor. Ancak, flört sürecinde yapılan hatalar bazen mutluluğa ulaşmayı zorlaştırabiliyor. İşte yazar ve podcast sunucusu Elizabeth Day ile 'Married at First Sight' programının uzmanı Mel Schilling'e göre en sık yapılan 9 flört hatası...
Hayali Senaryolar Kurmak
"Biriyle yeni tanıştığımda hemen büyük bir aşk hikâyesi yazıyordum. Daha yüz yüze bile gelmeden, zihnimde evlenmiş gibi hayaller kuruyordum" diyor Elizabeth Day.
Gerçek kişiyi tanımadan beklentiye girmek, hayal kırıklıklarını artırabilir. Flört ederken gerçekleri görmeye odaklanın.
Kendinize Fazla Sert Davranmak
Flört sürecinde reddedilmek ve hayal kırıklıkları yaşamak doğaldır. Mel Schilling, "Her olumsuz deneyim, aslında size ne istediğinizi ve ne istemediğinizi gösterir" diyor. Bu yüzden her kötü deneyimi kişisel başarısızlık olarak görmemek önemli.
Hep Aynı Tip İnsanları Seçmek
Elizabeth Day, geçmişte sürekli benzer tipte insanlarla flört ettiğini ve sonunda mutsuz olduğunu fark ettiğini söylüyor. Farklı kişilere şans vermek, gerçekten uyum sağlayabileceğiniz biriyle tanışmanıza yardımcı olabilir.
Ne İstediğinizi Bilmemek
Schilling, ilişki beklentilerinin baştan net olması gerektiğini belirtiyor: "Ciddi bir ilişki mi istiyorsunuz, yoksa sadece kısa süreli bir flört mü? Davranışlarınız, bu hedefle uyumlu olmalı." Hedeflerinizle çelişen seçimler yapmak, sizi sürekli hayal kırıklığına uğratabilir.
Kendi İhtiyaçlarınızı Göz Ardı Etmek
"Önce kendinizi tanıyın ve gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu anlayın" diyor Day. Başkalarının beklentilerine göre hareket etmek, uzun vadede tatminsizlik yaratabilir.
İnsanlara şans vermemek
Sürekli daha iyisini aramak, karşınızdaki kişiyi yeterince tanımadan elemek anlamına gelebilir. Biraz zaman tanımak, potansiyel ilişkileri daha iyi değerlendirmenizi sağlar.
Mesajlaşmaya fazla anlam yüklemek
Birinin mesajlarına aşırı anlam yüklemek, uzun uzun paragraflar yazmak yerine, iletişimi doğal akışına bırakmak gerekir.
Yanlış tutumla uygulamaları kullanmak
Dating uygulamalarını bilinçli kullanmak gerekir. Gerçekçi olmayan beklentiler oluşturmak veya uzun süre sadece mesajlaşmak yerine, kısa sürede yüz yüze görüşmek önemlidir.
Tutarsızlığa göz yummak
Birinin ilgisiz veya dengesiz davranışlarını görmezden gelmek yerine, tutarlı iletişim kuran bir partneri tercih etmek gerekir.