YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Şubat 2025 Çarşamba kar tatili olan iller! Valilikler açıkladı

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. 26 Şubat 2025 Çarşamba günü için de valiliklerden gelecek tatil duyuruları merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Özellikle Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun bazı noktalarında yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, valiliklerden okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair açıklamalar gelmeye başladı.

26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

Valiliklerden yapılan resmi açıklamalara göre, 26 Şubat Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte kar tatili ilan edilen yerler:

🔴 ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde eğitime tamamen ara verilmezken bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Tatil edilen ilçeler ve detaylı bilgi valilik tarafından paylaşıldı.

🔴 GİRESUN'UN BAZI İLÇELERİNDE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi

🔴 KASTAMONU'NUN 3 İLÇESİNDE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle İnebolu, Küre ve Şenpazar ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

🔴 BARTIN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ

Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitimi 1 gün ara verildi. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında 'taşımalı eğitim gören ögrencilerimiz için' 26 Şubat 2025 Çarsamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.