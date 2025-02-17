Yarın okullar tatil mi? 18 Şubat 2025 kar tatili olan iller listesi

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası Altay Kar Fırtınası, Türkiye genelinde etkisini artırırken öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kar yağışı, buzlanma ve fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği illerde valilik duyuruları yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 21:28 PAYLAŞ ABONE OL

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ve Altay Kar Fırtınası'nın etkisiyle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının beklenmesi, 18 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı.

Fotoğraflar: AA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 🌦️ Türkiye, yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece düşecek. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok ilde kar yağışı görülecek. Bu gelişme, "18 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Kar tatili kararları, valiliklerin resmi açıklamalarına bağlı olarak netleşecek. Tatil ilan edilen iller anbean güncellenecek. 🌨️ KAR YAĞACAK MI? 🌍 SALI GÜNÜ Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklıklar hızla düşecek. Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi etkili olacak. 🌨️ ÇARŞAMBA GÜNÜ Tüm yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Karadeniz bölgesinin kıyı şeridinde ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar görülebilir.