Yarın kandil mi, ne kandili ve 3 Ağustos hangi kandil soruları gündeme geliyor. 2025 ve 2026 yıllarında dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi tarihlerine merak ediliyor. Peki 3 Ağustos Çarşamba günü kandil mi? İşte dini günler takvimi…

Giriş Tarihi: 02.09.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:49
"Kandil ne zaman? Yarın kandil mi, yarın ne kandili?" soruları vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. 2025 ve 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili tarihleri belli oldu. Özellikle "Bugün kandil mi? 3 Ağustos ne kandili?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı resmi takvim kandil günlerini netleştirdi. İşte 2025-2026 kandil tarihleri ve dini günler…

YARIN KANDİL Mİ?

2025 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, 3 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunu anmak ve kutlamak için her yıl dualarla, zikirlerle ve ibadetlerle geçiriliyor. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gece, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip.

2025-2026 KANDİL TAKVİMİ

🔹3 Eylül 2025 – Mevlid Kandili

🔹15 Ocak 2026 – Miraç Kandili

🔹2 Şubat 2026 – Berat Kandili

🔹16 Mart 2026 – Kadir Gecesi

🔹24 Ağustos 2026 – Mevlid Kandili

