Uzun ömür için beslenme uzmanından altın değerinde tavsiyeler

🏃‍♂️ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BESLENME KADAR HAREKET DE ÖNEMLİ!

Dr. Fuhrman'a göre, sadece sağlıklı beslenmek yeterli değil. Düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi, uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşam sürmenin temel taşları arasında yer alıyor.

📢 "Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinerek yaşlanmayı yavaşlatabilir ve hastalıklardan korunabilirsiniz!" diyen Dr. Fuhrman, beslenme ve yaşam tarzında yapılan küçük değişikliklerin bile büyük farklar yaratabileceğini belirtiyor.