Uzun ömür için beslenme uzmanından altın değerinde tavsiyeler

Günümüzde sağlıklı yaşam her zamankinden daha fazla önem kazanırken, beslenme uzmanları uzun ömürlü olmanın temelinde doğru gıdaların yer aldığını vurguluyor. Yedi kez New York Times'ın en çok satan yazarı ve beslenme uzmanı Dr. Joel Fuhrman, "Eat for Life" kitabında sağlıklı yaşamın ipuçlarını sıralıyor. Dr. Fuhrman'a göre, bitkisel bazlı ve besin değeri yüksek gıdalar, uzun ömrün anahtarını oluşturuyor. Peki, hangi besinler tüketilmeli, hangilerinden kaçınılmalı?