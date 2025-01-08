Uzmanlar bağırsak kanseri riskini beşte bir oranında azaltabilen günlük içeceği keşfetti

SÜT ÜRÜNLERİNİN ROLÜ

Araştırma, süt ürünleri tüketiminin bağırsak kanseri riskini azaltmada etkili olduğunu, ancak peynir ve dondurma gibi ürünlerin aynı koruyucu etkiye sahip olmadığını ortaya koydu. Bu durum, riskin azaltılmasında kalsiyumun anahtar rol oynadığına işaret ediyor.

King's College London'dan Profesör Tom Sanders, "Kalsiyumun bağırsaktaki serbest safra asitlerine bağlanarak zararlı etkilerini önleyebileceğine dair bir teori var. Ancak tam mekanizma hâlâ bilinmiyor." şeklinde konuştu. Reading Üniversitesi'nden Profesör Ian Givens ise İngiltere'de genç kadınlar arasında yeterli süt ürünü tüketiminin düşük olmasının endişe verici olduğunu vurguladı.