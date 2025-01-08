Uzmanlar bağırsak kanseri riskini beşte bir oranında azaltabilen günlük içeceği keşfetti

Yapılan kapsamlı bir araştırma, yıllardır merak edilen bir soruya net bir cevap getirdi. Günlük rutininizde yapacağınız küçük bir değişiklikle, sağlığınız için büyük bir adım atmanız mümkün olabilir.
UZMANLAR, BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİNİ AZALTAN GÜNLÜK BİR İÇECEK KEŞFETTİ
Sütün dişler ve kemikler için uzun yıllardır bilinen faydalarına ek olarak, yeni bir araştırma bağırsak kanseri riskini azaltmadaki etkilerini ortaya koyuyor. Oxford Nüfus Sağlığı araştırmacıları tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma, günde bir bardak süt içmenin veya eşdeğer miktarda kalsiyum almanın bağırsak kanseri riskini neredeyse beşte bir oranında azaltabileceğini gösterdi.
Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, 542.000'den fazla kadının beslenme alışkanlıkları ve bağırsak kanseri riski arasındaki ilişki incelendi. Bulgular, özellikle süt ve yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin ürünlerin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Günde fazladan 300 mg kalsiyum alımı (yaklaşık bir büyük bardak süt) riskin %17 oranında düşmesine katkıda bulundu.
Oxford Nüfus Sağlığı'ndan Dr. Keren Papier, bu çalışmanın beslenme ve bağırsak kanseri arasındaki ilişkiye dair şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırma olduğunu belirtti. Papier, "Kalsiyumun, bağırsak kanserine karşı koruyucu rolü açıkça görülüyor. Ancak farklı popülasyonlarda kalsiyum alımının etkilerini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" dedi.
Araştırma, süt ürünleri tüketiminin bağırsak kanseri riskini azaltmada etkili olduğunu, ancak peynir ve dondurma gibi ürünlerin aynı koruyucu etkiye sahip olmadığını ortaya koydu. Bu durum, riskin azaltılmasında kalsiyumun anahtar rol oynadığına işaret ediyor.
King's College London'dan Profesör Tom Sanders, "Kalsiyumun bağırsaktaki serbest safra asitlerine bağlanarak zararlı etkilerini önleyebileceğine dair bir teori var. Ancak tam mekanizma hâlâ bilinmiyor." şeklinde konuştu. Reading Üniversitesi'nden Profesör Ian Givens ise İngiltere'de genç kadınlar arasında yeterli süt ürünü tüketiminin düşük olmasının endişe verici olduğunu vurguladı.
Çalışmada ayrıca, alkol tüketiminin bağırsak kanseri riskini artırdığı görüldü. Günde 20 gram alkol tüketmek riski %15 oranında artırırken, kırmızı ve işlenmiş et tüketimi de benzer bir etki gösterdi. Günde 30 gram daha fazla kırmızı et tüketmek, bağırsak kanseri riskini %8 artırıyor.
Cancer Research UK'den Sophia Lowes, bağırsak kanserinden korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmenin, sigarayı bırakmanın ve sağlıklı bir kiloyu korumanın önemine dikkat çekti. "Süt ürünleri de bu riski azaltmaya yardımcı bir diyetin parçası olabilir." dedi.
Bağırsak kanseri, İngiltere'de yılda 44.000, ABD'de ise 150.000 vakayla her iki ülkede de dördüncü en yaygın kanser türü olarak öne çıkıyor. Ancak vakaların genç nüfusta artış göstermesi, modern beslenme, kimyasallara maruz kalma ve hareketsiz yaşam tarzıyla ilişkilendiriliyor.