Kadraj Bi Bak Uzman isim uyardı! İşte sağlıklı görünen ancak sağlıklı olmayan gıdalar

Uzman isim uyardı! İşte sağlıklı görünen ancak sağlıklı olmayan gıdalar

Yeni yıl, sağlıklı bir başlangıcı da beraberinde getiriyor. ABD'de yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin %19'u 2025 yılında daha sağlıklı beslenmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu süreçte "sağlık halesi" olarak adlandırılan, sağlıklı gibi görünen ancak besleyici olmayan yiyeceklere karşı uyarıyor.

Giriş Tarihi: 02.01.2025 23:50
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Uzman isim uyardı! İşte sağlıklı görünen ancak sağlıklı olmayan gıdalar

Yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapmayı planlayanların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak, beslenme alışkanlıklarını değiştirirken dikkat edilmesi gereken bir gerçek var: Her "sağlıklı" görünen gıda gerçekten sağlıklı olmayabilir.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

SEBZE CİPSLERİ GERÇEKTEN SAĞLIKLI MI?

Northern Westchester Hastanesi'nde bariatrik cerrahi şefi Dr. Mitchell Roslin, özellikle sebze cipsleri gibi ürünlere dikkat çekiyor. Roslin, "Karnabahar salata ya da haşlama olarak tüketildiğinde sağlıklı bir seçenek. Ancak karnabahar cipsleri veya pizza hamuru gibi işlenmiş versiyonları genellikle mısır nişastası içerir ve bu, besin değerini düşürür" diyor.

Sebze cipsleri ve benzeri atıştırmalıklar, düşük kalorili gibi görünse de çoğu zaman yüksek sodyum ve doymuş yağ içeriyor. Roslin, bu ürünlerin doyurucu olmadığını ve patates cipslerinden daha iyi bir seçenek sunmadığını belirtiyor. Bunun yerine taze sebzelerin humusla tüketilmesini veya patateslerin kabuklarıyla birlikte yenmesini öneriyor.

PATATES: DOĞRU ŞEKİLDE HAZIRLAYIN

Toronto merkezli diyetisyen Abbey Sharp da patatesin doğal halinin sağlıklı olduğunu vurguluyor. Potasyum, C vitamini ve B6 vitamini kaynağı olan patatesler, kızartıldığında ya da tuz ve tereyağı gibi malzemelerle kaplandığında besleyici değerini kaybediyor. Sharp, "Patatesler doğası gereği kilo aldırmaz. Ancak nasıl hazırlandığı büyük önem taşır" diye ekliyor.

ETİKETLERE HER ZAMAN GÜVENMEYİN

Sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yaparken, işlenmiş ürünlerden kaçınılması ve doğal besinlere yönelinmesi öneriliyor. Unutmayın, etiketlerde yer alan "sağlıklı" ibaresi her zaman doğruyu yansıtmayabilir.

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