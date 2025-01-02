Uzman isim uyardı! İşte sağlıklı görünen ancak sağlıklı olmayan gıdalar

Yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapmayı planlayanların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak, beslenme alışkanlıklarını değiştirirken dikkat edilmesi gereken bir gerçek var: Her "sağlıklı" görünen gıda gerçekten sağlıklı olmayabilir.

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SEBZE CİPSLERİ GERÇEKTEN SAĞLIKLI MI?

Northern Westchester Hastanesi'nde bariatrik cerrahi şefi Dr. Mitchell Roslin, özellikle sebze cipsleri gibi ürünlere dikkat çekiyor. Roslin, "Karnabahar salata ya da haşlama olarak tüketildiğinde sağlıklı bir seçenek. Ancak karnabahar cipsleri veya pizza hamuru gibi işlenmiş versiyonları genellikle mısır nişastası içerir ve bu, besin değerini düşürür" diyor.

Sebze cipsleri ve benzeri atıştırmalıklar, düşük kalorili gibi görünse de çoğu zaman yüksek sodyum ve doymuş yağ içeriyor. Roslin, bu ürünlerin doyurucu olmadığını ve patates cipslerinden daha iyi bir seçenek sunmadığını belirtiyor. Bunun yerine taze sebzelerin humusla tüketilmesini veya patateslerin kabuklarıyla birlikte yenmesini öneriyor.