Türkiye’de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar! 19 Şubat KGM kapalı yol duyuruları

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde birçok kara yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı güzergahlarda heyelan ve yol çökmeleri de meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son bilgilere göre, işte trafiğe kapanan yolların detayları…
KAR SEBEBİYLE KAPANAN YOLLAR (19 ŞUBAT 2025)
|Kapalı Yol
|Nedeni
|Kapanma Tarihi
|Açılma Tarihi
|Karaman - Ayrancı - Erdemli
|Kar ve Tipi
|03.12.2024 15:00
|19.02.2025 17:23
|Hendek - Kocaali
|Kar ve Tipi
|05.02.2025 10:00
|19.02.2025 17:23
|Karaman - Mersin İl Sınırı - Güzeloluk
|Kar ve Tipi
|02.12.2024 17:00
|19.02.2025 17:23
|Şuhut - Başören
|Kar ve Tipi
|23.11.2024 16:24
|19.02.2025 17:23
|Düzköy - Maçka
|Kar ve Tipi
|22.11.2024 10:00
|19.02.2025 17:23
|Salmankaş Geçidi - Arpalı
|Kar ve Tipi
|22.11.2024 10:00
|19.02.2025 17:23
|Of - Çaykara - Bayburt (Soğanlı Geçidi)
|Kar ve Tipi
|22.11.2024 10:00
|19.02.2025 17:23
|Ardanuç - Yalnızçam
|Kar ve Tipi
|24.11.2024 20:00
|19.02.2025 17:23
|Suşehri - Şerefiye
|Kar ve Tipi
|19.02.2025 08:00
|19.02.2025 17:23
|Erzurum - Tekman
|Kar ve Tipi
|19.02.2025 07:30
|19.02.2025 17:23
|Ovit Dağı Geçidi (Eski Yol)
|Kar ve Tipi
|25.11.2024 08:00
|19.02.2025 17:23
|Hozat - Ovacık
|Kar ve Tipi
|19.02.2025 09:50
|19.02.2025 17:23
🚨 Heyelan ve Çökme Nedeniyle Kapanan Yollar
|Kapalı Yol
|Nedeni
|Kapanma Tarihi
|Açılma Tarihi
|Yedisu - Karakoçan
|Heyelan
|11.12.2023 14:30
|19.02.2025 17:23
|Gazipaşa - Anamur (Melleç İl Yolu)
|Heyelan
|23.01.2022 10:00
|19.02.2025 17:23
|Turgutreis - Güllük
|Çökme
|25.12.2024 19:00
|19.02.2025 17:23
|Pazaryolu - Aşkale
|Heyelan
|23.08.2023 15:30
|19.02.2025 17:23