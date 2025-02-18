Toyota’dan sıfır araçta büyük kampanya! 300 bin TL’ye varan indirim şaşırttı

Otomobil piyasasında fiyatlar yükselirken, Toyota'dan tüketicileri sevindirecek dev bir kampanya geldi. Şubat ayına özel başlatılan kampanya kapsamında, Toyota Corolla, C-HR ve Corolla Cross Hybrid gibi modellerde 300 bin TL'ye varan indirimler yapıldı.

Toyota Corolla Sedan'ın tam hibrit versiyonu 1 milyon 830 bin TL , Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid ise 1 milyon 757 bin TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. SUV segmentinde büyük ilgi gören Corolla Cross Hybrid modeli , 300 bin TL'ye varan indirimle 1 milyon 780 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Toyota'nın Türkiye'de üretilen ve ÖTV muafiyetine uygun modelleri arasında Corolla Hybrid, Corolla Benzinli ve Toyota C-HR Hybrid öne çıkıyor. Corolla Benzinli modelinin 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 290 bin TL'lik indirimle 1 milyon 370 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

AVANTAJLI KREDİ SEÇENEKLERİ VE KAMPANYA DETAYLARI

Toyota, büyük indirimlerin yanı sıra müşterilerine cazip finansman seçenekleri de sunuyor. Kampanya kapsamında, 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonlarında 200 bin TL indirim uygulanıyor. Ayrıca, 12 ay vadeli ve yüzde 1.49 faiz oranlı kredi imkânı da sağlanıyor.

Hafif ticari araç modellerinde de önemli fırsatlar dikkat çekiyor. Toyota'nın güçlü ticari modellerinden Hilux, 116 bin TL'ye varan indirimle 1 milyon 943 bin 500 TL'den satılırken, Proace City modeli 1 milyon 188 bin TL, Proace City Cargo modeli ise 893 bin 500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Özellikle Proace City Cargo müşterileri, 175 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0.99 faiz oranlı kredi avantajından faydalanabiliyor.