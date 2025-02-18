Toyota’dan sıfır araçta büyük kampanya! 300 bin TL’ye varan indirim şaşırttı

Otomobil piyasasında fiyatlar yükselirken, Toyota'dan tüketicileri sevindirecek dev bir kampanya geldi. Şubat ayına özel başlatılan kampanya kapsamında, Toyota Corolla, C-HR ve Corolla Cross Hybrid gibi modellerde 300 bin TL'ye varan indirimler yapıldı.
ÖTV MUAFİYETİNE UYGUN MODELLER VE İNDİRİMLER
Toyota'nın Türkiye'de üretilen ve ÖTV muafiyetine uygun modelleri arasında Corolla Hybrid, Corolla Benzinli ve Toyota C-HR Hybrid öne çıkıyor. Corolla Benzinli modelinin 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 290 bin TL'lik indirimle 1 milyon 370 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Toyota Corolla Sedan'ın tam hibrit versiyonu 1 milyon 830 bin TL, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid ise 1 milyon 757 bin TL fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. SUV segmentinde büyük ilgi gören Corolla Cross Hybrid modeli, 300 bin TL'ye varan indirimle 1 milyon 780 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Toyota, büyük indirimlerin yanı sıra müşterilerine cazip finansman seçenekleri de sunuyor. Kampanya kapsamında, 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonlarında 200 bin TL indirim uygulanıyor. Ayrıca, 12 ay vadeli ve yüzde 1.49 faiz oranlı kredi imkânı da sağlanıyor.
Hafif ticari araç modellerinde de önemli fırsatlar dikkat çekiyor. Toyota'nın güçlü ticari modellerinden Hilux, 116 bin TL'ye varan indirimle 1 milyon 943 bin 500 TL'den satılırken, Proace City modeli 1 milyon 188 bin TL, Proace City Cargo modeli ise 893 bin 500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Özellikle Proace City Cargo müşterileri, 175 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0.99 faiz oranlı kredi avantajından faydalanabiliyor.
Toyota, Şubat kampanyası kapsamında Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modellerinde indirimlerin yanı sıra ALJ Finans iş birliğiyle özel kredi fırsatları da sunuyor. Tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri, hem binek hem de hafif ticari araç modellerinde finansman desteğinden yararlanabiliyor. Bireysel müşteriler ise hafif ticari araç modellerinde yüzde 100'e kadar kredi avantajına sahip olabiliyor.
Fiat, Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden biri olan Egea'nın güncellenmiş fiyatlarını duyurdu. Easy, Urban, Lounge ve Limited donanım paketleriyle sunulan Fiat Egea, 1.4 Fire 95 HP ve 1.6 M.Jet 130 HP motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Fiat Egea'nın başlangıç seviyesi olan Easy donanımı, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunuluyor:
1.4 Fire 95 HP motorlu Easy GSR versiyonu: 1.084.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR versiyonu: 1.342.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR versiyonu: 1.475.900 TL