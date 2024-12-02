TikTok’un yeni kilo verme fenomeni: Kahve ve acı biberle zayıflamak mümkün mü?

TikTok'ta hızla yayılan 'kahve açığı diyeti' trendi, kahveye tarçın, limon suyu ve acı biber gibi malzemeler eklenerek tüketilmesiyle açlığı bastırmayı ve metabolizmayı hızlandırmayı hedefliyor.

KAHVE AÇIĞI DİYETİ NEDİR?

Bu diyet, kahvenin içine çeşitli doğal malzemeler eklenerek tüketilmesini içeriyor. Karışıma eklenen tarçın, yeşil çay özü, bal, limon ve kapsaisin gibi bileşenlerin metabolizmayı hızlandırdığı ve yağ yakımını desteklediği iddia ediliyor. TikTok kullanıcıları bu karışımı açlık hissettikleri anda, yalnızca 7 saniye içinde tüketerek etkili sonuçlar aldıklarını öne sürüyor. Ancak, bu süre kısıtlamasının pratikte uygulanması oldukça zor.

Bu trendin etkileri üzerine yapılan bilimsel çalışmalar yetersiz. Harvard Üniversitesi'ne göre, kahve tek başına, ölçülü tüketildiğinde tip 2 diyabet riskini azaltabilir ve belirli kanser türlerine karşı koruyucu etkiler gösterebilir. Ancak kahvenin aşırı tüketimi, mide rahatsızlıkları, uykusuzluk, baş ağrısı ve hatta susuzluk gibi yan etkilere yol açabilir.

Tarçın, acı biber ve limon gibi malzemeler, metabolizmayı hızlandırıcı etkileriyle bilinse de, kilo kaybı üzerindeki uzun vadeli etkileri belirsizdir.