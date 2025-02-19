Telefonundan üzerine 600 bin TL kredi çekildi! Sakın bu hatayı yapmayın

Dijital dolandırıcılık vakaları her geçen gün artıyor. Antalya'da yaşayan emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada karşısına çıkan bir linke tıklamasıyla büyük bir mağduriyet yaşadı. Telefonu kilitlenen Gülcemal, kısa süre içinde adının kullanılarak yüksek miktarda kredi çekildiğini öğrendi.

Faruk Gülcemal (Fotoğraf: Instagram)

TELEFONU 24 SAAT BOYUNCA AÇILAMADI

Olay, Gülcemal'in sosyal medya kullanımı sırasında tıkladığı bir linkle başladı. Linke tıkladıktan hemen sonra telefonunun kilitlendiğini söyleyen Gülcemal, "Telefonum tamamen kilitlendi ve 24 saat boyunca açılamadı. Ertesi gün telefon tamircisine gittim ve cihazımı yeniden kullanılabilir hale getirdiler" dedi. Ancak sorunlar bununla bitmedi.

Telefonunu tamir ettirdikten sonra fatura ödemek için mobil bankacılığa girmeye çalışan Gülcemal, sistemin kendisini kabul etmediğini fark etti. Bunun üzerine bankanın şubesine giden emekli vatandaş, burada yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Adıma 600 bin TL kredi çekildiğini ve hesabımdaki paraların tamamen boşaltıldığını öğrendim. Emekli maaşım ile bu borcu ödemem mümkün değil."