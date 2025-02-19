Telefonundan üzerine 600 bin TL kredi çekildi! Sakın bu hatayı yapmayın

Dijital dolandırıcılık vakaları her geçen gün artıyor. Antalya'da yaşayan emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada karşısına çıkan bir linke tıklamasıyla büyük bir mağduriyet yaşadı. Telefonu kilitlenen Gülcemal, kısa süre içinde adının kullanılarak yüksek miktarda kredi çekildiğini öğrendi.
Olay, Gülcemal'in sosyal medya kullanımı sırasında tıkladığı bir linkle başladı. Linke tıkladıktan hemen sonra telefonunun kilitlendiğini söyleyen Gülcemal, "Telefonum tamamen kilitlendi ve 24 saat boyunca açılamadı. Ertesi gün telefon tamircisine gittim ve cihazımı yeniden kullanılabilir hale getirdiler" dedi. Ancak sorunlar bununla bitmedi.
Telefonunu tamir ettirdikten sonra fatura ödemek için mobil bankacılığa girmeye çalışan Gülcemal, sistemin kendisini kabul etmediğini fark etti. Bunun üzerine bankanın şubesine giden emekli vatandaş, burada yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Adıma 600 bin TL kredi çekildiğini ve hesabımdaki paraların tamamen boşaltıldığını öğrendim. Emekli maaşım ile bu borcu ödemem mümkün değil."
Faruk Gülcemal, hemen yetkililere başvurarak durumu bildirdi ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolandırılmanın verdiği büyük şoku atlatmaya çalışırken, bankanın güvenlik önlemlerinin yetersizliğini de gündeme getirdi.
Gülcemal'in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığının giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. Atmaca, "Bu tür dolandırıcılık olayları genellikle gece saatlerinde, kısa süre içinde gerçekleşiyor. Bankaların güvenlik önlemleri, hesapların hızla boşaltılmasını ve kredi çekilmesini engellemede yetersiz kalıyor" dedi.
Uzmanlar, mobil bankacılık ve dijital güvenlik konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Avukat Furkan Atmaca, mağdurların hemen savcılığa başvurmasının önemini vurgulayarak, "Savcılığa yapılacak başvuru ile banka hesaplarına bloke konulabilir. Ayrıca, tüketici mahkemelerinde bankaların sorumluluğunun kabul ettirilmesi mümkün. Bu nedenle mağdurlar vakit kaybetmeden yasal süreçleri başlatmalıdır" ifadelerini kullandı.
Bilişim uzmanlarına göre, mobil bankacılık kullanıcılarının aşağıdaki noktalara dikkat etmesi gerekiyor:
Tanımadığınız ve güvenilir olmayan kaynaklardan gelen linklere asla tıklamayın.
Banka hesaplarınıza erişim için mutlaka iki aşamalı doğrulama kullanın.
Telefonunuza bilinmeyen uygulamaları indirmekten kaçının.
Bankacılık uygulamalarına sadece resmi ve güvenilir kaynaklardan erişim sağlayın.
Mobil bankacılık giriş bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.