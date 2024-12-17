Telefonu tek elle tutmayın! Bu uyarıyı görmezden gelmeyin

Tek elle cep telefonu kullanmak, farkında olmadan parmaklarınızı ve eklemlerinizi zorluyor. Küçük parmakta sinir baskısı ve başparmakta tendinit gibi sorunları tetikleyen bu alışkanlık, zamanla ağrı ve uyuşma gibi şikayetlere neden olabilir. İşte telefonu doğru kullanmanın püf noktaları ve zararlarından korunma yolları...

SERÇE PARMAKTA RİSK: KÜBİTAL TÜNEL SENDROMU

Telefonu küçük parmakla desteklemek, bu bölgedeki sinirler üzerinde baskı oluşturarak ağrı, uyuşma ve karıncalanma hissine yol açabilir. Uzmanlara göre bu durum, kübital tünel sendromu adı verilen ciddi bir sinir sıkışmasını işaret edebilir. Halk arasında "akıllı telefon dirseği" olarak da bilinen bu sorun, uzun süre aynı pozisyonda kalmakla tetiklenebilir.

BAŞPARMAKTA TENDİNİT RİSKİ

Sık mesajlaşma veya uzun süreli telefon kullanımı başparmakta tekrarlayan zorlanma yaralanmasına neden olabilir. Bu durum, "mesajlaşma başparmağı" olarak adlandırılır ve zamanla tendinit gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Tendinit, başparmağı çevreleyen sinovyum dokusunun iltihaplanmasıdır ve oldukça ağrılı bir süreçtir. Aynı zamanda başparmak tendonları üzerinde oluşan bu baskı, artrit gibi hastalıkları da kötüleştirebilir.