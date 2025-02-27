Taksilerde kamera zorunluluğu! Yeni tarih belli oldu!

Ticari taksilerde güvenliği artırmak amacıyla getirilen kamera takma zorunluluğu için yeni tarih belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl aldığı karar doğrultusunda 1 Mart 2025'te başlaması planlanan uygulama, yapılan düzenleme ile ertelendi. Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin taksiyi ilgilendiren bu karar, özellikle taksi esnafı ve yolcular tarafından merakla takip ediliyor.

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Taksilerde Kamera Takma Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımladığı 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında, ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlara kamera takma zorunluluğu getirildi. Daha önce 1 Mart 2025'te başlayacağı açıklanan bu zorunluluk, yapılan değişiklikle birlikte ertelendi.

Son düzenlemeye göre, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı, 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar zorunlu olmayacak.

Taksilerde Kamera Takma Zorunluluğu Ertelendi Mi?

İlk olarak 1 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan zorunluluk, 1 Temmuz 2025 sonrası muayene sürecine kadar ertelendi. Bu tarihten itibaren muayeneye giren tüm ticari taksiler ve ilgili toplu taşıma araçları, kamera ve acil durum butonu gibi güvenlik sistemlerini bulundurmak zorunda olacak. Aksi takdirde muayeneden geçemeyecekler.