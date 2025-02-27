Taksilerde kamera zorunluluğu! Yeni tarih belli oldu!

Ticari taksilerde güvenliği artırmak amacıyla getirilen kamera takma zorunluluğu için yeni tarih belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl aldığı karar doğrultusunda 1 Mart 2025'te başlaması planlanan uygulama, yapılan düzenleme ile ertelendi. Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin taksiyi ilgilendiren bu karar, özellikle taksi esnafı ve yolcular tarafından merakla takip ediliyor.
İçişleri Bakanlığı'nın 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımladığı 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında, ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlara kamera takma zorunluluğu getirildi. Daha önce 1 Mart 2025'te başlayacağı açıklanan bu zorunluluk, yapılan değişiklikle birlikte ertelendi.
Son düzenlemeye göre, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı, 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar zorunlu olmayacak.
İlk olarak 1 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan zorunluluk, 1 Temmuz 2025 sonrası muayene sürecine kadar ertelendi. Bu tarihten itibaren muayeneye giren tüm ticari taksiler ve ilgili toplu taşıma araçları, kamera ve acil durum butonu gibi güvenlik sistemlerini bulundurmak zorunda olacak. Aksi takdirde muayeneden geçemeyecekler.
İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereğince, kamera taktırmayan ticari taksiler, zorunlu muayeneden geçemeyecek. Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin ticari taksi bu düzenlemeye tabi olacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun açıklamalarına göre, İstanbul'daki tüm taksiler kamera sistemine geçmiş durumda.
Kamera sistemlerinin taksi başına maliyeti ise 22 bin 800 TL olarak belirtiliyor. Bu nedenle taksi sahipleri, belirtilen süre zarfında gerekli güvenlik sistemlerini kurarak cezai yaptırımlardan kaçınmayı planlıyor.
Kamera takma zorunluluğu, hem taksi şoförleri hem de yolcular için güvenlik önlemlerini artırmayı hedefliyor. Acil durum butonu ile yolcular veya sürücüler, herhangi bir olumsuz durumda yetkililere anında ulaşabilecek. Ayrıca kayıt altına alınan görüntüler, olası suç ve güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesine yardımcı olacak.
Taksiciler, getirilen zorunluluğun maliyet açısından kendilerini zorlayabileceğini belirtirken, yolcular ise uygulamanın güvenlik açısından faydalı olacağını düşünüyor.
Sonuç olarak, 1 Temmuz 2025 sonrası muayene sürecinde zorunlu hale gelecek olan kamera takma uygulaması, taksiciler için yeni bir düzenleme sürecini de beraberinde getiriyor. Taksi sahiplerinin mağduriyet yaşamamak adına belirtilen tarihe kadar güvenlik sistemlerini tamamlaması gerekiyor.