Soğuk evlerin gizli tehlikesi! Uzmanlar uyardı

Soğuk havaların etkisi sadece dışarıda hissedilmiyor. Evlerin yeterince ısınamaması, sağlığı sandığımızdan daha fazla tehdit edebilir. 2024 yılında British Medical Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, uzun süre soğuk ortamda yaşamak yüksek tansiyon, solunum yolu hastalıkları ve depresyon riskini artırıyor.
SOĞUK EVLERİN SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
1. Kalp ve Damar Sağlığı
Pall Mall Medical'da pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Chun Tang, soğuk ortamlarda vücudun ısınmak için daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor. Bu durum kalbe ekstra yük bindirerek tansiyonu yükseltebilir. Uzun vadede, sürekli soğuğa maruz kalmak kalp krizi ve felç riskini artırabilir.
2. Solunum Problemleri
Soğuk hava, solunum yollarını tahriş edebilir ve astım ya da KOAH gibi hastalıkları olan kişiler için semptomları kötüleştirebilir. Ayrıca, nemli ve soğuk ortamlarda küf ve mantar oluşumu artarak solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.
3. Kas ve Kemik Sağlığı
Soğuk havalar eklem sertliğine ve kas ağrılarına yol açabilir. Özellikle artrit hastaları için bu durum oldukça rahatsız edicidir. Ayrıca, soğuk ortamlarda hareketsiz kalmak kas ve kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir, osteoporoz riskini artırabilir.
4. Düşme ve Kayma Riskleri
Soğuk havalarda kaslar verimli çalışmadığı için vücut daha sert ve tepkiler daha yavaş olabilir. Bu durum, yaşlı bireyler ve hareket kısıtlaması olanlar için düşme ve kayma riskini artırır.
5. Ruhsal Sağlık
Soğuk evlerde yaşamak, stres, kaygı ve depresyon gibi ruhsal sorunlara yol açabilir. Dr. Tang'a göre, uzun süreli soğuk maruziyeti, motivasyonu düşürebilir ve kişinin günlük işlerini yapmasını zorlaştırabilir.