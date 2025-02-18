Soğuk evlerin gizli tehlikesi! Uzmanlar uyardı

Soğuk havaların etkisi sadece dışarıda hissedilmiyor. Evlerin yeterince ısınamaması, sağlığı sandığımızdan daha fazla tehdit edebilir. 2024 yılında British Medical Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre , uzun süre soğuk ortamda yaşamak yüksek tansiyon, solunum yolu hastalıkları ve depresyon riskini artırıyor.

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SOĞUK EVLERİN SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1. Kalp ve Damar Sağlığı

Pall Mall Medical'da pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Chun Tang, soğuk ortamlarda vücudun ısınmak için daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor. Bu durum kalbe ekstra yük bindirerek tansiyonu yükseltebilir. Uzun vadede, sürekli soğuğa maruz kalmak kalp krizi ve felç riskini artırabilir.

2. Solunum Problemleri

Soğuk hava, solunum yollarını tahriş edebilir ve astım ya da KOAH gibi hastalıkları olan kişiler için semptomları kötüleştirebilir. Ayrıca, nemli ve soğuk ortamlarda küf ve mantar oluşumu artarak solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.