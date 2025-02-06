Kadraj Bi Bak Sınavsız bekçi alımı: İŞKUR üzerinden ilanlar açıldı

Sınavsız bekçi alımı: İŞKUR üzerinden ilanlar açıldı

İş arayışında olanlar için İŞKUR’un güncellenen ilanları arasında dikkat çeken bekçi alımları, farklı sektörlerde istihdam imkanı sunuyor. Başvuru sürecinde sınav şartı bulunmayan bu ilanlar, özellikle özel sektörde güvenlik ve bekçilik pozisyonlarında çalışmak isteyen adaylara hitap ediyor.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 23:29
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Türkiye genelinde farklı sektörlerde istihdam fırsatları sunan İŞKUR, özel sektöre yönelik yeni bekçi alımlarını duyurdu. Başvuru sürecinde sınav ve mülakat şartı aranmayan bu ilanlar, özellikle Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Balıkesir gibi büyük şehirlerde yoğunlaşıyor.

İŞKUR özel bekçi alımı başvuru koşullarıİŞKUR özel bekçi alımı başvuru koşulları

SINAVSIZ BEKÇİ ALIMI DEVAM EDİYOR

İŞKUR, belirli aralıklarla çeşitli sektörlerde iş ilanları yayımlıyor. Son dönemde yoğun talep gören mesleklerden biri olan bekçilik için de birçok ilan mevcut. Bu alımlarda adaylardan herhangi bir sınava girmeleri beklenmiyor, ancak başvuru yapabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor.

Özel sektöre yönelik yapılan bu alımlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi büyükşehirlerde fırsatlar öne çıkıyor. Ayrıca, Çanakkale gibi farklı şehirlerde de ilanlar bulunuyor.

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BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

Bekçilik pozisyonuna başvurmak isteyen adayların taşıması gereken genel şartlar şunlar:

  • Vardiyalı çalışmaya uygun olmak: Gece vardiyasında görev alabilecek adaylar tercih ediliyor.
  • Yaş kriteri: Çoğu ilanda 18-40 yaş aralığında adaylar kabul ediliyor. Ancak bazı iş ilanlarında yaş sınırı değişebiliyor.
  • Sorumluluk bilinci: İşini ciddiyetle yapan, disiplinli ve güvenilir adaylar öncelikli olarak değerlendiriliyor.
  • Eğitim ve belge gereklilikleri: Bazı ilanlarda belirli bir eğitim seviyesi veya sürücü belgesi gibi ek şartlar aranabiliyor.

Adayların başvuru yapmadan önce ilan detaylarını dikkatle inceleyerek, belirtilen tüm kriterleri karşıladığından emin olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların son başvuru tarihleri ilan bazında değişiklik gösteriyor. Bu nedenle adayların güncel ilanları takip ederek son başvuru tarihlerini kaçırmamaları önemli.

Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, kendilerine uygun olan ilanları filtreleyerek detayları inceleyebilir ve başvurularını online olarak tamamlayabilir.

ÖZEL SEKTÖRDE BEKÇİLİK FIRSATLARI ARTIYOR

Kamuya bekçi alımı şu an için planlanmasa da özel sektörde bekçilik pozisyonlarına olan talep artıyor. Güvenlik ihtiyacının artmasıyla birlikte inşaat alanları, iş yerleri ve özel mülkler için bekçi istihdamı hız kazanmış durumda.

Bekçi olmak isteyenler için İŞKUR'un sunduğu bu ilanlar, sınavsız ve hızlı başvuru imkanıyla dikkat çekiyor. İlanları düzenli takip eden adaylar, kendilerine uygun iş fırsatlarını değerlendirebilir.

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