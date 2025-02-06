Sınavsız bekçi alımı: İŞKUR üzerinden ilanlar açıldı

Türkiye genelinde farklı sektörlerde istihdam fırsatları sunan İŞKUR, özel sektöre yönelik yeni bekçi alımlarını duyurdu. Başvuru sürecinde sınav ve mülakat şartı aranmayan bu ilanlar, özellikle Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Balıkesir gibi büyük şehirlerde yoğunlaşıyor.

İŞKUR özel bekçi alımı başvuru koşulları

SINAVSIZ BEKÇİ ALIMI DEVAM EDİYOR

İŞKUR, belirli aralıklarla çeşitli sektörlerde iş ilanları yayımlıyor. Son dönemde yoğun talep gören mesleklerden biri olan bekçilik için de birçok ilan mevcut. Bu alımlarda adaylardan herhangi bir sınava girmeleri beklenmiyor, ancak başvuru yapabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor.

Özel sektöre yönelik yapılan bu alımlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Balıkesir gibi büyükşehirlerde fırsatlar öne çıkıyor. Ayrıca, Çanakkale gibi farklı şehirlerde de ilanlar bulunuyor.