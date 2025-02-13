Sevgililer gününe özel kampanya: BİM 14 Şubat Cuma aktüel indirimi!

BİM mağazalarında 14 Şubat Cuma günü satışa sunulacak olan yeni aktüel katalog duyuruldu. Her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM, bu hafta mutfak eşyaları, giyim ürünleri ve ev tekstili gibi birçok ürünü uygun fiyatlarla sunuyor.