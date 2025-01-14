Sadece su içerek %44 daha hızlı kilo verin! Uzmanlar açıkladı

Kalorileri yakmak ve iştahınızı kontrol altında tutmak için su içmek en etkili yöntemlerden biri olabilir. Maryland'den Dr. Asha Subramanian, "Su, kilo vermenin temel taşlarından biridir ve çoğu kişi yeterince su içmiyor" diyerek suyun önemini vurguluyor.
Su, vücuttaki neredeyse her işlevi destekleyen bir mucizevi sıvıdır. Nemlendirme, enerji verme ve kilo kaybına destek sağlama gibi rolleriyle günlük yaşamda vazgeçilmezdir. Maryland'de aile hekimliği uzmanı olan Dr. Asha Subramanian, "Yeterince su içmek, kilo verme sürecinin temel taşlarından biridir" diyor. İşte su içmenin kilo kaybına sağladığı 3 önemli fayda ve uzman önerileri:
Araştırmalara göre, su içmek metabolizmayı hızlandırabilir. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism'de yayımlanan bir çalışma, 17 ons (yaklaşık 500 ml) su içmenin metabolizma hızını %30'a kadar artırabileceğini göstermiştir. Bu basit alışkanlık, günlük enerji harcamanızı artırabilir.
Yemekten önce su içmek, tokluk hissini artırarak aşırı yemeyi önleyebilir. Obesity dergisindeki bir çalışmaya göre, yemeklerden önce 2 bardak su içen bireyler, %44 daha fazla kilo verebilmektedir.
Şekerli içecekleri suyla değiştirmek, günlük kalori alımını önemli ölçüde azaltır. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'ndeki bir inceleme, bu yöntemin altı ay içinde vücut ağırlığının %5'ini kaybetmeye yardımcı olduğunu belirtmektedir.
Dr. Subramanian, kilo kaybı için şu basit formülü öneriyor:
Vücut ağırlığınızın yarısı kadar ons su.
Örneğin, 160 pound (72 kg) ağırlığındaki biri günde 80 ons (yaklaşık 10 bardak) su içmelidir. Ancak, beslenme düzeni, aktivite seviyesi ve iklim gibi faktörlere göre bu miktar değişebilir.
Her iki seçenek de kilo kaybı için avantaj sağlayabilir. Soğuk su metabolizmayı hızlandırırken, ılık su sindirime yardımcı olabilir. Obesity dergisinde yayımlanan 2023 yılı çalışması, ılık su içmenin BMI düşüşüne daha fazla katkı sağladığını vurgulamıştır.
🍋 Lezzet katın: Limon veya salatalık dilimleri ekleyerek suyunuzu daha çekici hale getirin.
⏰ Sabah başlayın: Uyandıktan hemen sonra 1-2 bardak su içerek güne başlayın.
📱 Hatırlatıcı kullanın: Telefonunuza su içme hatırlatıcıları kurun.
🍵 Bitki çayları ekleyin: Zencefil veya papatya çayları, günlük sıvı ihtiyacınıza katkı sağlar.
🥒 Su açısından zengin besinler tüketin: Salatalık, karpuz ve kereviz gibi besinleri öğünlerinize ekleyin.