Rüyaların hayra çıkması için okunacak dua hangisi? Güzel rüya görmek için dua ve zikirler

Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce arşın Rabbisin. Allah'ın istediği, dilediği olur. İstemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir.

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Kötü rüya gören ne yapmalı?

Peygamberimiz buyurdu: "Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd etsin ve onu söylesin. Sizden biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse üç defa sol tarafına tükürsün ve üç defa Eüzü billahi mineşşeytanir raciym diyerek taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın ve öte tarafa dönsün."