Ramazan’da yorgunluk ve susuzluğu önlemek için 5 altın tavsiye

Ramazan ayı boyunca açlık süresinin uzun olması, yanlış beslenme alışkanlıklarıyla birleştiğinde vücutta yorgunluk ve halsizlik hissine neden olabilir. 2024 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, besleyici gıdalar tüketmek ve yeterli sıvı almak, oruç süresince fiziksel dayanıklılığı artırmada önemli bir rol oynuyor.
Ramazan ayında oruç tutmak, kişiden kişiye değişen sürelerle 12 ila 19 saat arasında sürebilir. Bu süreci en iyi şekilde geçirmek için bilinçli bir beslenme ve yaşam düzenine sahip olmak büyük önem taşır. Araştırmalar, sağlıklı yiyecek seçimlerinin ve yeterli sıvı tüketiminin oruç sırasında vücuda olan olumlu etkilerini kanıtlamaktadır. İşte, Ramazan boyunca enerjinizi yüksek tutmanızı sağlayacak 5 etkili ipucu!
✔ Ramazan başlamadan önce temel gıda ihtiyaçlarınızı karşılayarak hazırlıklı olun.
✔ Sahur ve iftarda tüketilecek besinleri önceden belirleyerek sağlıklı tercihler yapın.
✔ Baş ağrılarını önlemek için kafein tüketimini azaltarak vücudunuzu sürece alıştırın.
✔ Kadınların günlük 2,1 litre, erkeklerin ise 2,6 litre su içmesi önerilir.
✔ Karpuz, salatalık gibi su oranı yüksek besinler tüketerek hidrasyonu artırın.
✔ Şekerli ve yapay tatlandırıcılı içeceklerden kaçının; bitki çayı, Hindistan cevizi suyu gibi alternatifleri tercih edin.
✔ Sahurda protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratlar içeren dengeli bir öğün seçin.
✔ Yağsız et, balık, nohut, kuruyemiş, tam tahıllar ve fermente gıdalar tüketerek sindirimi destekleyin.
✔ İşlenmiş gıdalardan, kızartmalardan ve aşırı şekerli yiyeceklerden uzak durun.
✔ İftara hurma ve su ile başlayarak vücudu besine hazırlayın.
✔ Ani mide rahatsızlıklarını önlemek için aşırı yemek yemekten kaçının.
✔ Porsiyonlarınızı kontrol edin ve yavaş yiyerek tokluk hissinizin oluşmasını bekleyin.