Portakalı olan denesin! 3 malzemeli nefis Türk kahvesi eşlikçisi

Evdeki portakallarla harikalar yaratmaya ne dersiniz? Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu lezzetli tatlı, hem hafif hem de zahmetsiz. Özellikle Türk kahvesiyle birlikte mükemmel bir eşlikçi olan bu tarif, misafirlerinizi de hayran bırakacak!
🍊 ÜÇ MALZEMELİ PORTAKALLI LOKUM TARİFİ
Malzemeler
🍊 3 büyük portakal (küçükse 4-5 adet)
🍚 1 su bardağı toz şeker
🌽 2,5 yemek kaşığı nişasta (buğday ya da mısır fark etmez)
🍴 TARİFİ
🍊 Portakalların suyunu sıkın:
Portakalları yıkayıp ortadan ikiye kesin.
2 su bardağı portakal suyu elde edene kadar sıkın.
🍶 Portakal suyunu süzün:
Portakal suyunu bir süzgeçten geçirerek posasını ayırın.
🍚 Şekeri ekleyin:
Süzülmüş portakal suyuna 1 su bardağı toz şeker ekleyin.
Şeker eriyene kadar iyice karıştırın.
🌽 Nişasta ekleyin:
2,5 yemek kaşığı nişastayı ekleyin.
Topaklanma olmaması için iyice çırpın.
🔥 Pişirme:
Karışımı tencereye alın ve sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.
Yoğunlaşıp kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.