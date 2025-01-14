Kadraj Bi Bak Portakalı olan denesin! 3 malzemeli nefis Türk kahvesi eşlikçisi

Portakalı olan denesin! 3 malzemeli nefis Türk kahvesi eşlikçisi

Portakal sevenler, mutfağa! Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu hafif tatlı, hem pratikliği hem de lezzetiyle favoriniz olacak. Üstelik Türk kahvesiyle birlikte sunulduğunda ortaya çıkan uyum, tatlı keyfinizi ikiye katlayacak.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 22:29
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Portakalı olan denesin! 3 malzemeli nefis Türk kahvesi eşlikçisi

Evdeki portakallarla harikalar yaratmaya ne dersiniz? Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu lezzetli tatlı, hem hafif hem de zahmetsiz. Özellikle Türk kahvesiyle birlikte mükemmel bir eşlikçi olan bu tarif, misafirlerinizi de hayran bırakacak!

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

🍊 ÜÇ MALZEMELİ PORTAKALLI LOKUM TARİFİ

Malzemeler

🍊 3 büyük portakal (küçükse 4-5 adet)

🍚 1 su bardağı toz şeker

🌽 2,5 yemek kaşığı nişasta (buğday ya da mısır fark etmez)

🍴 TARİFİ

🍊 Portakalların suyunu sıkın:

Portakalları yıkayıp ortadan ikiye kesin.

2 su bardağı portakal suyu elde edene kadar sıkın.

🍶 Portakal suyunu süzün:

Portakal suyunu bir süzgeçten geçirerek posasını ayırın.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

🍚 Şekeri ekleyin:

Süzülmüş portakal suyuna 1 su bardağı toz şeker ekleyin.

Şeker eriyene kadar iyice karıştırın.

🌽 Nişasta ekleyin:

2,5 yemek kaşığı nişastayı ekleyin.

Topaklanma olmaması için iyice çırpın.

🔥 Pişirme:

Karışımı tencereye alın ve sürekli karıştırarak orta ateşte pişirin.

Yoğunlaşıp kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

🧊 Dinlendirme:

Karışımı hafifçe ıslattığınız bir kaba dökün.

Oda sıcaklığına geldikten sonra 1 gün buzdolabında bekletin.

🍥 Servis için:

Buzdolabında beklemiş karışımı dilimleyin.

Hindistan cevizi veya pudra şekerine bulayın.

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