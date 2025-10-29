Peynir Tüketen Daha Az Bunuyor: Bilim İnsanlarından Yeni Keşif

Japonya'da yapılan dikkat çekici bir araştırma, haftada yalnızca bir kez peynir tüketmenin demans riskini belirgin şekilde azaltabileceğini ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarına göre peynir yiyen grupta demans gelişme oranı yüzde 3,39 iken, hiç peynir tüketmeyen grupta bu oran yüzde 4,45 olarak kaydedildi. Bu fark, peynir tüketiminin demans riskini yaklaşık yüzde 24 oranında azalttığını gösteriyor. Beslenme alışkanlıkları ve diğer sağlık değişkenleri hesaba katıldığında bile bu koruyucu etkinin yüzde 21 seviyesinde devam ettiği bildirildi.
Bilim insanları peynirin içeriğinde yer alan bazı önemli bileşenlerin beyin fonksiyonlarını desteklediğine dikkat çekiyor. Çalışmada şu unsurlar öne çıkarıldı:
Protein ve temel aminoasitler: Sinir hücrelerinin korunmasına katkı sağlıyor.
K2 vitamini: Damar sağlığını ve vücutta kalsiyum dengesini düzenlemeye yardımcı oluyor.
Antioksidanlar, peptitler ve probiyotikler: Beyin hücrelerini yaşlanma ve iltihaplanmaya karşı destekleyebiliyor.
Peynir tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskini olumlu yönde etkileyebilmesi de dolaylı olarak demans riskinin düşmesine katkı sunabileceği düşünülüyor.
Katılımcıların en sık tercih ettiği peynir türü işlenmiş peynir oldu (%82,7). Bunu beyaz küflü peynirler (brie, camembert vb.) takip etti. Araştırmacılar, peynir türleri arasında risk azaltma bakımından belirgin bir fark olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
Araştırma ekibi, sonuçların dikkat çekici olmasına rağmen peynirin demansa karşı kesin bir koruma aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.
Demansın ortaya çıkmasında beslenmenin yanı sıra:
Yaşam tarzı,
Fiziksel aktivite,
Uyku düzeni,
Sosyal ilişkiler
gibi pek çok faktörün rol oynadığı biliniyor.