Pastane usulü pofuduk poğaçanın sırrı çözüldü! Meğer süt yerine bunu kullanıyorlarmış

Poğaça yaparken süt kullanmanın en iyi seçenek olduğunu mu düşünüyordunuz? Ünlü Fransız fırın şefi Pierre Lambert , kabaran ve yumuşacık poğaçalar için bambaşka bir yöntem öneriyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

🌱 SÜT YERİNE BU MALZEMEYİ KULLANANLAR rrSONUCA ŞAŞIRIYOR!

Geleneksel poğaça tariflerinde süt sıkça kullanılır. Ancak puf puf bir poğaça yapmak için farklı bir malzeme kullanabilirsiniz: Maden Suyu!

Maden suyu, içeriğindeki mineraller ve gazlı yapısı sayesinde hamuru daha fazla kabartır ve iç yapısını gevşetir. Bu sayede poğaçalarınız hem daha hızlı kabarır hem de içi pamuk gibi yumuşacık olur. Ayrıca süt yerine değil, su yerine de kullanabilirsiniz.