Pastane usulü pofuduk poğaçanın sırrı çözüldü! Meğer süt yerine bunu kullanıyorlarmış

Poğaça yaparken süt kullanmanın en iyi seçenek olduğunu mu düşünüyordunuz? Ünlü Fransız fırın şefi Pierre Lambert, kabaran ve yumuşacık poğaçalar için bambaşka bir yöntem öneriyor.
🌱 SÜT YERİNE BU MALZEMEYİ KULLANANLAR rrSONUCA ŞAŞIRIYOR!
Geleneksel poğaça tariflerinde süt sıkça kullanılır. Ancak puf puf bir poğaça yapmak için farklı bir malzeme kullanabilirsiniz: Maden Suyu!
Maden suyu, içeriğindeki mineraller ve gazlı yapısı sayesinde hamuru daha fazla kabartır ve iç yapısını gevşetir. Bu sayede poğaçalarınız hem daha hızlı kabarır hem de içi pamuk gibi yumuşacık olur. Ayrıca süt yerine değil, su yerine de kullanabilirsiniz.
🌟 MAYALANMA SÜCESİ NASIL OLMALI?
Poğaçaların ideal kıvamda olması için hamurun iyi mayalanması gerekir. Bunun için bazı püf noktalarına dikkat etmek önemlidir:
🚼 Hamuru yoğurduktan sonra üzerini örtüp 40-50 dakika kadar dinlendirin.
🍩 Mayanın aktif hale gelmesi için hamura az miktarda şeker ekleyin.
🪙 Çok fazla un eklemeyin, aksi halde hamur sertleşir. Azar azar un ekleyerek yoğurmalısınız.
🍽️ PIŞİRME TEKNİKLERİYLE LEZZETİ KATLAYIN!
Poğaçalarınızın fırında muhteşem kabarması için doğru pışirme teknikleri uygulanmalı:
📅 Fırını önceden mutlaka 180-190 dereceye kadar ısıtın.
🥞 Poğaçalarınızı fırına koymadan önce üzerine yumurta sarısı sürün. Bu sayede poğaçalarınız hem parlak hem de iştah açıcı olur. ✨
🚰 Fırına verdikten sonra ilk 10-15 dakika kapağı asla açmayın! Aksi halde sıcak hava dışarı çıkar ve hamurun kabarması zorlaşır.
🔍 Tüm bu adımlara dikkat ederek, siz de evde pastane usulü balon gibi kabaran poğaçalar yapabilirsiniz!