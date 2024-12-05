ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! Üçüncü kişilere yasak geliyor! 1 Ocak 2025’ten itibaren noter zorunluluğu

Araç sahibinin birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, eşi, ya da noterce düzenlenmiş iş akdiyle istihdam edilen sürücüler arasından en fazla iki kişinin ismi tescil kayıtlarına işlenecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç alımı sırasında vergi dairesi müdürlüklerine sunulan taahhütnameye dayalı olarak kayıtlara geçecek ve bu kişiler de aracı kullanabilecek.