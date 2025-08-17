Okulların açılmasına günler kala Bakanlık velileri uyardı: Bu ürünlere dikkat edin

Fotoğraflar: AA

📝 2 MİLYON ÜRÜNDEN FAZLASI DENETLENDİ

Bakanlık, bu yılın ilk 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Denetimlerde, önceki yıllara göre güvensiz ürün oranında düşüş olsa da özellikle oyuncak ve deterjanlarda riskin yüksek olduğu tespit edildi. Riskli görülen ürünlerden alınan numuneler laboratuvarlarda inceleniyor. Limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği veya fiziksel–mekanik gereklilikleri karşılamadığı belirlenen ürünler için para cezası, piyasadan toplatma, geri çağırma ve imha gibi yaptırımlar uygulanıyor.

🛑 GÜVENSİZ ÜRÜNLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILIYOR

2018'den bu yana kullanılan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sayesinde tüketiciler, uygunsuzluğu tespit edilen ürünleri kolayca görebiliyor. Veliler, alışverişe çıkmadan önce https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/ adresinden ürünleri kontrol ederek olası risklerden korunabiliyor.