Okulların açılmasına günler kala Bakanlık velileri uyardı: Bu ürünlere dikkat edin

Okul alışverişi telaşı başladı! Veliler çocukları için en güvenli ürünleri seçmeye çalışırken, bakanlıktan kritik bir uyarı geldi.
Bakanlık, bu yılın ilk 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Denetimlerde, önceki yıllara göre güvensiz ürün oranında düşüş olsa da özellikle oyuncak ve deterjanlarda riskin yüksek olduğu tespit edildi. Riskli görülen ürünlerden alınan numuneler laboratuvarlarda inceleniyor. Limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği veya fiziksel–mekanik gereklilikleri karşılamadığı belirlenen ürünler için para cezası, piyasadan toplatma, geri çağırma ve imha gibi yaptırımlar uygulanıyor.
2018'den bu yana kullanılan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) sayesinde tüketiciler, uygunsuzluğu tespit edilen ürünleri kolayca görebiliyor. Veliler, alışverişe çıkmadan önce https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/ adresinden ürünleri kontrol ederek olası risklerden korunabiliyor.
Ürünlerin üzerinde imalatçı ve ithalatçı firma bilgileri açıkça yazılı olmalı.
Markası ve modeli belli, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler tercih edilmeli.
Oyuncak şeklindeki kırtasiye ürünlerinde, yaş grubu bilgisi ve uyarılar mutlaka kontrol edilmeli.
36 aydan küçük çocuklar için uygun olmayan ürünlerde yer alan uyarılar dikkate alınmalı.
Boya malzemeleri, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilmeli. CE işareti, ürünün Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretildiğini gösteriyor.
Okul kıyafetlerinde, içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve kolay okunabilir olması gerekiyor.
Çocuk kıyafetlerinde kordon, bağcık ve küçük parçalı süslemeler boğulma ve yaralanma riski taşıyabileceği için velilerin özellikle dikkat etmesi istendi.