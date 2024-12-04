Odanız Her Zaman Mis Gibi Koksun! TikTok’un Viral Yöntemi Herkesin Dilinde

🍊 EVİNİZİN ATMOSFERİNİ TAZELEYİN

Kalorifer peteğinin üzerine yerleştirilen limon veya portakal kabukları, evinizde harika bir atmosfer oluşturur. Isının etkisiyle kabuklardan yayılan esansiyel yağlar, hem sakinleştirici hem de enerji verici bir etki sunar. Özellikle portakalın ferahlatıcı kokusu, stresinizi azaltırken evinize sıcak bir dokunuş katar.

🌞 PETEKTE MEYVE KURUTMA YÖNTEMİ

Son yılların gözde yöntemlerinden biri olan petekte meyve kurutma işlemini de deneyebilirsiniz. Portakal veya limon dilimlerini ince şekilde kesip yağlı kağıt üzerine yerleştirerek kalorifer peteğinin üzerine koyabilirsiniz. Bu yöntemle doğal ve katkısız bir atıştırmalık elde edebilir, aynı zamanda evinize hoş bir koku yayabilirsiniz. Bu basit işlem, çocuklarınız için eğlenceli bir etkinlik haline de gelebilir.