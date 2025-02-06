Ne Ozempic ne sıkı diyet! 159 kilodan 80 kiloya düşen adamın kolay yöntemi

Ailesinin sağlığı için endişelenmesini istemeyen Lee Herring, kilo vermek için radikal bir karar aldı. Şaşırtıcı derecede basit bir yöntemle 80 kilo kaybederek eski halinden eser kalmadı.
80 KİLO VEREREK TANINMAZ HALE GELDİ!
Güney Galler'de yaşayan 31 yaşındaki Lee Herring, kilo verme yolculuğunda alışılmış yöntemlerden farklı bir yaklaşım benimseyerek 12 taş (yaklaşık 80 kg) kaybetti. Ne popüler zayıflama ilaçlarını kullandı ne de katı diyetlere başvurdu. Bunun yerine, kendini yeme alışkanlıkları konusunda yeniden eğittiğini söylüyor.
Önceki mesleğinde toplum bakıcısı olarak çalışan Herring, felç ve kalp krizi geçiren hastalarla sık sık ilgileniyordu. Bu süreçte sağlık sorunlarının aileler üzerindeki etkisini yakından gözlemleyen genç adam, kendi sağlığına da aynı şekilde dikkat etmesi gerektiğini fark etti. Ailesinin ve arkadaşlarının, onun aşırı kilosu nedeniyle endişelenmesini istemeyen Herring, yaşam tarzında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi.
"Bunu sadece kozmetik bir amaçla yapmadım, tamamen sağlık için bir değişiklik yapmam gerektiğini hissettim." diyen Herring, sürecin fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da zorlayıcı olduğunu belirtiyor.
Herring, sıkı bir diyet programı uygulamak yerine, yeme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Önceden çikolata, kremalı çörekler, mikrodalga yemekleri ve Çin paket servisleri tüketirken, bu besinleri tamamen hayatından çıkardı.
Kahvaltıda: Yulaf lapası
Öğle yemeğinde: Izgara tavuk veya protein shake
Akşam yemeğinde: Sebze ve yağsız et
Ara öğünlerde: Havuç çubukları ve meyve
Bu düzenli beslenme biçimi sayesinde aç kalmadan sağlıklı beslenmeyi öğrendi. Kendine tamamen yasaklar koymak yerine, her ay bir gün 'ödül günü' belirleyerek, aşırıya kaçmadan sevdiği yiyecekleri tüketti.
Lee Herring, kilo verme sürecinde sıkı bir spor programına girmek yerine yürüyüş yapmayı tercih etti. İlk başlarda nefes darlığı yaşadığı için yavaş tempolu yürüyüşler yapabiliyordu, ancak zamanla bu süreyi artırarak günde 90 dakikaya kadar yürümeye başladı. Şimdilerde ise ağırlık antrenmanlarına yönelerek vücudunu sıkılaştırmayı hedefliyor.
Başlangıçta kilosunu ayda yaklaşık 1,5 kg azaltan Herring, şu an 80,3 kg ağırlığında. Hedefi ise 75 kg seviyesine ulaşmak ve kas kütlesini artırarak daha fit bir vücuda sahip olmak.
Eskiden 5XL beden giymek zorunda kalan Herring, artık orta veya büyük beden kıyafetler satın alabiliyor. Daha önce yalnızca özel internet sitelerinden kıyafet sipariş edebilirken, şimdi mağazalardan rahatça alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyor.
Eskiden merdiven çıkmanın bile zor geldiğini, nefes darlığı yaşadığını ve sürekli eklem ağrıları çektiğini belirten genç adam, şimdi daha enerjik ve özgür hissediyor.
Lee Herring, kilo vermek isteyenlere zorlayıcı diyetlerden veya aşırı spor programlarından kaçınmalarını tavsiye ediyor. Onun yöntemi, sağlıksız yiyecekleri hayatından çıkararak dengeli beslenmeye alışmak ve sürdürülebilir bir hareket rutini oluşturmak oldu.
"Önemli olan bir diyet programına bağlı kalmak değil, beslenme alışkanlıklarınızı yeniden şekillendirmek. Kendinizi kısıtlamadan sağlıklı seçimler yaparsanız, bu süreci sürdürülebilir hale getirebilirsiniz." diyen Herring, öğrendiği sağlıklı yaşam becerileri sayesinde bu kiloda kalmaya devam edeceğine inanıyor.
Bu dönüşüm sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel olarak da büyük bir değişim anlamına geliyor. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek isteyenler için Herring'in hikayesi, ilham verici bir örnek olarak öne çıkıyor.