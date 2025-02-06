Ne Ozempic ne sıkı diyet! 159 kilodan 80 kiloya düşen adamın kolay yöntemi

Ailesinin sağlığı için endişelenmesini istemeyen Lee Herring, kilo vermek için radikal bir karar aldı. Şaşırtıcı derecede basit bir yöntemle 80 kilo kaybederek eski halinden eser kalmadı.

Fotoğraflar: Lee Herring Instagram hesabı

80 KİLO VEREREK TANINMAZ HALE GELDİ!

Güney Galler'de yaşayan 31 yaşındaki Lee Herring, kilo verme yolculuğunda alışılmış yöntemlerden farklı bir yaklaşım benimseyerek 12 taş (yaklaşık 80 kg) kaybetti. Ne popüler zayıflama ilaçlarını kullandı ne de katı diyetlere başvurdu. Bunun yerine, kendini yeme alışkanlıkları konusunda yeniden eğittiğini söylüyor.

KİLO VERMEYE KARAR VERMESİNİN SEBEBİ

Önceki mesleğinde toplum bakıcısı olarak çalışan Herring, felç ve kalp krizi geçiren hastalarla sık sık ilgileniyordu. Bu süreçte sağlık sorunlarının aileler üzerindeki etkisini yakından gözlemleyen genç adam, kendi sağlığına da aynı şekilde dikkat etmesi gerektiğini fark etti. Ailesinin ve arkadaşlarının, onun aşırı kilosu nedeniyle endişelenmesini istemeyen Herring, yaşam tarzında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi.

"Bunu sadece kozmetik bir amaçla yapmadım, tamamen sağlık için bir değişiklik yapmam gerektiğini hissettim." diyen Herring, sürecin fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da zorlayıcı olduğunu belirtiyor.

DİYET DEĞİL, YENİDEN EĞİTİM

Herring, sıkı bir diyet programı uygulamak yerine, yeme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Önceden çikolata, kremalı çörekler, mikrodalga yemekleri ve Çin paket servisleri tüketirken, bu besinleri tamamen hayatından çıkardı.

Kahvaltıda: Yulaf lapası

Öğle yemeğinde: Izgara tavuk veya protein shake

Akşam yemeğinde: Sebze ve yağsız et

Ara öğünlerde: Havuç çubukları ve meyve

Bu düzenli beslenme biçimi sayesinde aç kalmadan sağlıklı beslenmeyi öğrendi. Kendine tamamen yasaklar koymak yerine, her ay bir gün 'ödül günü' belirleyerek, aşırıya kaçmadan sevdiği yiyecekleri tüketti.