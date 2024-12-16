Ne Karatay diyeti ne de aralıklı oruç! Göbek yağlarını 1 haftada eritmenin yeni yolu Atlantik diyeti oldu

Göbek yağlarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için artık Karatay diyeti veya aralıklı oruç şart değil. Son yapılan araştırmalar, Atlantik diyetinin göbek çevresindeki yağları azaltmada ve kötü kolesterolü düşürmede etkili olduğunu gösteriyor. Doğal ve yerel ürünlere odaklanan bu diyet, kısa sürede sağlıklı sonuçlar vadediyor.
Atlantik diyeti, taze sebze ve meyveler, tahıllar, baklagiller, balık ve süt ürünleri gibi besinlere dayanır. Akdeniz diyetine benzeyen bu beslenme modeli, özellikle yerel ürünlerin tüketimine öncelik tanır. Ancak Akdeniz diyetinden farklı olarak, Atlantik diyeti daha çok balık, süt ürünleri ve patates ağırlıklıdır.
Bu yılın başlarında JAMA Network Open'da yayımlanan bir çalışma, Atlantik diyetini 200 İspanyol aile üzerinde inceledi. Araştırmaya katılanlar altı ay boyunca bu diyeti uyguladı ve bel çevresi ile LDL kolesterol seviyelerinde önemli düşüşler kaydedildi.
Atlantik diyeti, buharda pişirilmiş, haşlanmış veya fırınlanmış yiyecekleri içerir ve herkesin kendi yaşam tarzına göre uyarlanabilir. Örneğin, yerel pazarınızdan taze balık, sebze ve tahıl ürünleri temin ederek bu diyeti kolayca hayatınıza dahil edebilirsiniz.
ATLANTİK DİYETİ LİSTESİ
Balık: Haftada 3-4 kez tüketin.
Sebzeler: Taze ve mevsimlik sebzeler tercih edin.
Tahıllar ve Baklagiller: Tam tahıllar, mercimek, nohut.
Süt Ürünleri: Yoğurt, peynir ve süt.
Patates: Buharda ya da fırında pişirilmiş.
Meyveler: Yerel ve mevsiminde meyveler.
Zeytinyağı: Ana yağ kaynağı olarak kullanın.
Göbek Yağlarında Azalma: Bel çevresindeki yağlar gözle görülür şekilde azalır.
Kötü Kolesterolde Düşüş: LDL kolesterol seviyesi düşer, kalp sağlığı desteklenir.
Metabolizma Hızlanır: Protein ve sağlıklı yağlar yağ yakımını artırır.
Ödem ve Şişkinlik Azalır: Lifli gıdalar sindirimi düzenler, karın bölgesi düzleşir.
Enerji Artışı: Dengeli beslenme enerjiyi artırır, yorgunluk azalır.