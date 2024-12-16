Ne Karatay diyeti ne de aralıklı oruç! Göbek yağlarını 1 haftada eritmenin yeni yolu Atlantik diyeti oldu

Göbek yağlarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için artık Karatay diyeti veya aralıklı oruç şart değil. Son yapılan araştırmalar, Atlantik diyeti nin göbek çevresindeki yağları azaltmada ve kötü kolesterolü düşürmede etkili olduğunu gösteriyor. Doğal ve yerel ürünlere odaklanan bu diyet, kısa sürede sağlıklı sonuçlar vadediyor.

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ATLANTİK DİYETİ NEDİR?

Atlantik diyeti, taze sebze ve meyveler, tahıllar, baklagiller, balık ve süt ürünleri gibi besinlere dayanır. Akdeniz diyetine benzeyen bu beslenme modeli, özellikle yerel ürünlerin tüketimine öncelik tanır. Ancak Akdeniz diyetinden farklı olarak, Atlantik diyeti daha çok balık, süt ürünleri ve patates ağırlıklıdır.