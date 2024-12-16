Kadraj Bi Bak Ne Karatay diyeti ne de aralıklı oruç! Göbek yağlarını 1 haftada eritmenin yeni yolu Atlantik diyeti oldu

Ne Karatay diyeti ne de aralıklı oruç! Göbek yağlarını 1 haftada eritmenin yeni yolu Atlantik diyeti oldu

Göbek yağlarını eritmek ve kötü kolesterolü düşürmek için yeni bir yöntem mi arıyorsunuz? Son dönemin popüler beslenme modeli Atlantik diyeti, kısa sürede etkili sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Kuzeybatı İspanya ve Portekiz’den gelen bu diyet, taze sebzeler, balık ve süt ürünlerine dayalı yapısıyla hem sağlıklı hem de uygulaması kolay bir seçenek sunuyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:14
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Ne Karatay diyeti ne de aralıklı oruç! Göbek yağlarını 1 haftada eritmenin yeni yolu Atlantik diyeti oldu

Göbek yağlarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için artık Karatay diyeti veya aralıklı oruç şart değil. Son yapılan araştırmalar, Atlantik diyetinin göbek çevresindeki yağları azaltmada ve kötü kolesterolü düşürmede etkili olduğunu gösteriyor. Doğal ve yerel ürünlere odaklanan bu diyet, kısa sürede sağlıklı sonuçlar vadediyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

ATLANTİK DİYETİ NEDİR?

Atlantik diyeti, taze sebze ve meyveler, tahıllar, baklagiller, balık ve süt ürünleri gibi besinlere dayanır. Akdeniz diyetine benzeyen bu beslenme modeli, özellikle yerel ürünlerin tüketimine öncelik tanır. Ancak Akdeniz diyetinden farklı olarak, Atlantik diyeti daha çok balık, süt ürünleri ve patates ağırlıklıdır.

Bu yılın başlarında JAMA Network Open'da yayımlanan bir çalışma, Atlantik diyetini 200 İspanyol aile üzerinde inceledi. Araştırmaya katılanlar altı ay boyunca bu diyeti uyguladı ve bel çevresi ile LDL kolesterol seviyelerinde önemli düşüşler kaydedildi.

ATLANTİK DİYETİNİ NASIL UYGULAYABİLİRSİNİZ?

Atlantik diyeti, buharda pişirilmiş, haşlanmış veya fırınlanmış yiyecekleri içerir ve herkesin kendi yaşam tarzına göre uyarlanabilir. Örneğin, yerel pazarınızdan taze balık, sebze ve tahıl ürünleri temin ederek bu diyeti kolayca hayatınıza dahil edebilirsiniz.

ATLANTİK DİYETİ LİSTESİ

Balık: Haftada 3-4 kez tüketin.

Sebzeler: Taze ve mevsimlik sebzeler tercih edin.

Tahıllar ve Baklagiller: Tam tahıllar, mercimek, nohut.

Süt Ürünleri: Yoğurt, peynir ve süt.

Patates: Buharda ya da fırında pişirilmiş.

Meyveler: Yerel ve mevsiminde meyveler.

Zeytinyağı: Ana yağ kaynağı olarak kullanın.

1 HAFTADA ORTAYA ÇIKABİLECEK ETKİLER

Göbek Yağlarında Azalma: Bel çevresindeki yağlar gözle görülür şekilde azalır.

Kötü Kolesterolde Düşüş: LDL kolesterol seviyesi düşer, kalp sağlığı desteklenir.

Metabolizma Hızlanır: Protein ve sağlıklı yağlar yağ yakımını artırır.

Ödem ve Şişkinlik Azalır: Lifli gıdalar sindirimi düzenler, karın bölgesi düzleşir.

Enerji Artışı: Dengeli beslenme enerjiyi artırır, yorgunluk azalır.

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