Milyonların yanlış cevap verdiği test: Sadece çok zekiler yanıtı biliyor

Son günlerde sosyal medyada dikkat çeken bir optik illüzyon testi gündem oldu. Bu ilginç görselde siyah-beyaz çizgiler arasında gizlenmiş bir kadın yüzü bulunuyor. Ancak bu yüzü görmek o kadar kolay değil! Teste göre, yalnızca yüksek IQ seviyesine sahip kişiler bu illüzyonu çözüp kadının yüzünü görebiliyor. Hadi başlayalım.
Yüksek IQ ve Keskin Gözler
Aşağıdaki test, görselin içinde yer alan kadın yüzünü 10 saniye içinde bulan kişilerin "parlak bir zihne" sahip olduğunu öne sürüyor. Ancak bu testin zorluk seviyesinin yüksek olması her gözün bu illüzyonu çözemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle yüzü bulmak ve görseli doğru şekilde analiz edebilmek oldukça zor görünüyor.
Beyne Faydası Var mı?
Yapılan araştırmalara göre optik illüzyonlar ve benzeri görsel bulmacalar beynin aktif kalmasını sağlıyor. Beynin ne kadar fazla çalıştığı, zihinsel sağlığın korunmasına yardımcı oluyor. Yani optik illüzyonlar sadece eğlenceli olmakla kalmayıp aynı zamanda zihinsel sağlığını da iyileştirmeye yardımcı olabilir.