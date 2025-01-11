Milyonların yanlış cevap verdiği test: Sadece çok zekiler yanıtı biliyor

Bu optik illüzyon testi görseldeki kadın yüzünü bulmanın oldukça zor olduğunu iddia ediyor. Yüksek IQ seviyesine sahip kişilerin çözebileceği belirtilen bu illüzyon sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Peki, siz kadın yüzünü bulmayı başarabilir misiniz?

Giriş Tarihi: 11.01.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 17:06 PAYLAŞ ABONE OL

Son günlerde sosyal medyada dikkat çeken bir optik illüzyon testi gündem oldu. Bu ilginç görselde siyah-beyaz çizgiler arasında gizlenmiş bir kadın yüzü bulunuyor. Ancak bu yüzü görmek o kadar kolay değil! Teste göre, yalnızca yüksek IQ seviyesine sahip kişiler bu illüzyonu çözüp kadının yüzünü görebiliyor. Hadi başlayalım.

(Takvim Foto Arşiv) Yüksek IQ ve Keskin Gözler Aşağıdaki test, görselin içinde yer alan kadın yüzünü 10 saniye içinde bulan kişilerin "parlak bir zihne" sahip olduğunu öne sürüyor. Ancak bu testin zorluk seviyesinin yüksek olması her gözün bu illüzyonu çözemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle yüzü bulmak ve görseli doğru şekilde analiz edebilmek oldukça zor görünüyor.