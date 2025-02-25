Krispy Kreme kapanıyor mu? KFC’den sonra o da iflasın eşiğinde! Maaşlar ödenmedi, hesaplar blokeli...

Ünlü donut zinciri Krispy Kreme, son dönemde büyük bir ekonomik dar boğaza girdi. Şirketin, İş Holding'in borçlarına kefil olması nedeniyle mali sıkıntıya düştüğü ortaya çıktı. 31 milyon TL'lik borç nedeniyle İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yapıldığı belirtilirken, mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Banka hesaplarına bloke konulan ve ticari araçlarına haciz gelen şirket, maaş ödemelerini yapamaz hale geldi. Türkiye genelinde 78 şubesi bulunan ve 430 çalışanı olan Krispy Kreme'in geleceği belirsizliğini koruyor.

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BANKA HESAPLARINA BLOKE, MAAŞ ÖDEMELERİ DURDU

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, şirketin hiçbir borcu olmamasına rağmen İş Holding AŞ'nin çapraz kefaleti sebebiyle tüm banka hesaplarının bloke edildiği belirtildi. Bu durum, 430 çalışanın maaşlarının ödenememesine ve ticari faaliyetlerin durma noktasına gelmesine yol açtı. Ayrıca, şirkete ait ticari araçlara haciz konulduğu ve bu yüzden ürün sevkiyatlarının aksadığı bildirildi.

KRİSPY KREME ÇALIŞANLARI MAĞDUR: MAAŞLAR VE ÖDEMELER AKSADI

Türkiye'de 78 şubesiyle hizmet veren Krispy Kreme, finansal kriz nedeniyle iflasın eşiğinde. Şirketin, İş Holding'e bağlı olduğu ve kefalet nedeniyle büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan konkordato başvurusunda, banka hesaplarının bloke edilmesi nedeniyle maaşların ödenemediği ve ticari faaliyetlerin sekteye uğradığı vurgulandı. Şirketin ayakta kalabilmesi için mahkemeden ek süre talep ettiği belirtilirken, 430 çalışanın mağdur olduğu bildirildi.