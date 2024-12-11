KPSS 2024/7 tercih sonuçları: ÖSYM KPSS 2024/7 tercih yerleştirme tavan-taban puanları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın personel alımına ilişkin başvuru süreci, KPSS 2024/7 tercih kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun olarak tamamlandı. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte adaylar, sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma süreçlerini başlatabilir.
ÖSYM, yerleştirme sonuçlarının 11 Aralık 2024 saat 11.15 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, şu adımları izleyebilir:
ÖSYM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilir."