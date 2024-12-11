Kadraj Bi Bak KPSS 2024/7 tercih sonuçları: ÖSYM KPSS 2024/7 tercih yerleştirme tavan-taban puanları

KPSS 2024/7 tercih sonuçları: ÖSYM KPSS 2024/7 tercih yerleştirme tavan-taban puanları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih süreci sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS 2024/7 yerleştirme sonuçları açıklandı. Başvurular, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilir.

Giriş Tarihi: 11.12.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:18
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KPSS 2024/7 tercih sonuçları: ÖSYM KPSS 2024/7 tercih yerleştirme tavan-taban puanları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın personel alımına ilişkin başvuru süreci, KPSS 2024/7 tercih kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun olarak tamamlandı. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte adaylar, sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma süreçlerini başlatabilir.

Yerleştirme Sonuçları Nereden ve Nasıl Öğrenilir?

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarının 11 Aralık 2024 saat 11.15 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, şu adımları izleyebilir:

  1. ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
  2. T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

KPSS 2024/7 Yerleştirme İşlemleri Tamamlandı

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilir."

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