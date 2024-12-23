Kolon kanseri riskini arttıran yağ açıklandı! Bağırsak için en faydalısı o

Son dönemde yapılan bir çalışma, kolon kanseri vakalarındaki artışın arkasında tohum yağlarının olabileceğini ortaya koydu. Özellikle genç bireylerde yaygınlaşan bu hastalık, kanola, ayçiçeği ve mısır yağlarında bulunan biyoaktif lipitlerin iltihaplanmayı artırıcı etkisiyle ilişkilendirildi.

KOLON KANSERİ RİSKİ ARTIYOR Son yıllarda genç Amerikalılar arasında kolon kanseri vakalarında kaygı verici bir artış gözlemleniyor. ABD hükümeti destekli yeni bir araştırma, bu artışın nedenlerinden biri olarak ultra işlenmiş gıdalarda kullanılan tohum yağlarını işaret etti. Ayçiçeği, kanola ve mısır gibi yağların yoğun tüketimiyle ilişkilendirilen kolon kanseri, özellikle 30 ila 85 yaş arasındaki bireylerden alınan tümör örneklerinin incelenmesiyle gündeme geldi.

TOHUM YAĞLARININ RİSKLERİ

Araştırmada incelenen tümörlerde, tohum yağlarının metabolik parçalanması sonucu oluşan biyoaktif lipitlerin, iltihaplanmayı artırarak tümör büyümesini teşvik ettiği belirlendi. Yüksek oranda omega-6 içeren bu yağlar, özellikle yüksek sıcaklıklarda ısıtıldığında toksik yan ürünler üretebiliyor. Ayrıca, bu yağların uzun süreli tüketimi; kalp rahatsızlıkları, metabolik sendrom ve obezite gibi birçok sağlık sorununun da tetikleyicisi olarak gösteriliyor.

SAĞLIKLI YAĞ ALTERNATİFLERİ

Uzmanlar, kolon kanseri riskini azaltmak için sağlıklı yağ alternatiflerine geçiş yapmayı öneriyor. Zeytinyağı ve avokado yağı gibi omega-3 açısından zengin yağların, inflamasyonu azalttığı ve kansere karşı koruyucu etkiler sağladığı belirtiliyor. Bunun yanında, lif açısından zengin beslenmenin ve tam tahılların diyetlere eklenmesinin kanser riskini önemli ölçüde düşürdüğü ifade ediliyor.