Kalemi böyle tutanlar cimri çıkıyor!

Cimri tutuş

CİMRİ İNSANLAR

Kalemi parmaklardan uzakta tutuyorsanız, cimri olduğunuz söylenebilir.

Para biriktirmeye ve sahip olduklarınızı korumaya yönelik bir yaklaşım sergiliyorsunuz.

Para harcama konusunda kontrollüsünüz ancak bu durum çevreniz tarafından para hırsı olarak algılanabiliyor.

Duygusal olarak kendinizi fazla analiz eden ve bazı durumlarda gereğinden fazla düşünen bir yapınız var.

Stresli zamanlarda endişe düzeyinizin yükselmesi de sizin için olası bir durum.