Kalemi böyle tutanlar cimri çıkıyor!

Kalem tutuş şekliniz sizin paraya bakış açınızı ve kişiliğinizi ortaya çıkarıyor. Cimri mi yoksa cömert mi olduğunuzu merak ediyorsanız, bu eğlenceli kişilik testi tam size göre!
Bu kişilik testi, kalemi nasıl tuttuğunuza bakarak cömert mi yoksa cimri mi olduğunuzu analiz ediyor. Paraya olan düşkünlüğünüzü veya paylaşımcılığınızı bir çırpıda öğrenmek mümkün.
Kalemi parmaklara yakın tutuyorsanız, siz cömert bir insansınız.
Paylaşmayı seven, yardımsever bir karaktere sahipsiniz.
Eleştirel bir yapınız olabilir ancak genel olarak çevrenizdekiler için vericisiniz.
Mutlu ve memnun hissettiğiniz günler kadar ufak tefek şeylere sinirlendiğiniz zamanlar da olabiliyor. Ancak, kime ne kadar cömert davranacağınızı iyi biliyorsunuz.
Kalemi parmaklardan uzakta tutuyorsanız, cimri olduğunuz söylenebilir.
Para biriktirmeye ve sahip olduklarınızı korumaya yönelik bir yaklaşım sergiliyorsunuz.
Para harcama konusunda kontrollüsünüz ancak bu durum çevreniz tarafından para hırsı olarak algılanabiliyor.
Duygusal olarak kendinizi fazla analiz eden ve bazı durumlarda gereğinden fazla düşünen bir yapınız var.
Stresli zamanlarda endişe düzeyinizin yükselmesi de sizin için olası bir durum.