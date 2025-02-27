İşsiz vatandaşlara 8.668 TL ödeme! Bakanlık ve İŞKUR'dan YENİ destek programı

Çalışma hayatına adım atacak vatandaşlara önemli bir destek müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz bireylerin istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla 8.668 TL'lik ödeme yapılacağını duyurdu. İşkur üzerinden işe yerleştirilen kişilere sağlanacak bu destek, yeni iş başlangıcında ortaya çıkan masrafları hafifletmeyi hedefliyor.

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DESTEK PROGRAMININ AYRINTILARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR'un işbirliğiyle hayata geçirilen bu yeni program, işsiz bireylerin iş hayatına adım atmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Programa göre, sosyal yardım alan bireyler İŞKUR tarafından bir işe yerleştirildiğinde, işe başlama sürecinde oluşan masrafların karşılanması için tek seferlik 8.668 TL destek alabilecek.

Ayrıca, iş görüşmesine giden kişilere de yılda en fazla üç kez olmak üzere, net asgari ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılacak. Bu destek, iş arama sürecinde kişilerin yaşayabileceği mali zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bakanlık tarafından açıklanan Şartlar şu şekilde:

18 ile 55 yaş arasında olmak,

Çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan düzenli sosyal yardım alan bir hanede ikamet etmek.

Bu şartları sağlayan bireyler, İŞKUR aracılığıyla bir işe yerleştirildiklerinde 8.668 TL destek ödemesinden faydalanabilecekler.