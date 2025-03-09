IOS 19 sızdırıldı! Apple’ın yeni güncellemesinde neler var? IOS 19 özellikleri neler?

Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni güncellemesi iOS 19’u duyurmaya hazırlanıyor! Haziran 2025’te WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 19, yapay zeka destekli gelişmiş Siri, tamamen yenilenmiş Kamera uygulaması ve birçok yeni özellikle geliyor.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 21:43 PAYLAŞ ABONE OL

iPhone kullanıcıları için geri sayım başladı! Apple'ın en yeni işletim sistemi iOS 19, beklenenden çok daha büyük değişikliklerle geliyor. Yenilenen tasarımıyla Kamera uygulaması, ChatGPT benzeri akıllı asistan deneyimi sunan Siri ve kademeli güncelleme stratejisiyle iOS 19, Apple ekosistemine yepyeni bir soluk getirecek.

Fotoğraflar: Apple 📸 YENİDEN TASARLANAN KAMERA UYGULAMASI Apple, iOS 19 ile Kamera uygulamasını baştan aşağı yeniliyor. Teknoloji analisti Jon Prosser'ın sızdırdığı bilgilere göre, yeni Kamera uygulaması şu özelliklere sahip olacak: 📷 Yarı saydam kontrol menüleri 🔍 Daha geniş vizör alanı 🎥 Fotoğraf ve video modları için ayrı sekmeler 🕒 Gelişmiş zamanlayıcı ayarları 🏞️ Mekansal video kaydı ve çözünürlük seçenekleri Bu tasarım değişikliklerinin diğer iOS uygulamalarına da yansıyıp yansımayacağı ise henüz netlik kazanmadı.