IOS 19 sızdırıldı! Apple’ın yeni güncellemesinde neler var? IOS 19 özellikleri neler?

iPhone kullanıcıları için geri sayım başladı! Apple'ın en yeni işletim sistemi iOS 19, beklenenden çok daha büyük değişikliklerle geliyor. Yenilenen tasarımıyla Kamera uygulaması, ChatGPT benzeri akıllı asistan deneyimi sunan Siri ve kademeli güncelleme stratejisiyle iOS 19, Apple ekosistemine yepyeni bir soluk getirecek.
📸 YENİDEN TASARLANAN KAMERA UYGULAMASI
Apple, iOS 19 ile Kamera uygulamasını baştan aşağı yeniliyor. Teknoloji analisti Jon Prosser'ın sızdırdığı bilgilere göre, yeni Kamera uygulaması şu özelliklere sahip olacak:
📷 Yarı saydam kontrol menüleri
🔍 Daha geniş vizör alanı
🎥 Fotoğraf ve video modları için ayrı sekmeler
🕒 Gelişmiş zamanlayıcı ayarları
🏞️ Mekansal video kaydı ve çözünürlük seçenekleri
Bu tasarım değişikliklerinin diğer iOS uygulamalarına da yansıyıp yansımayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
🗣️ DAHA GELİŞMİŞ VE SOHBET BENZERİ SİRİ
Mark Gurman'a göre Apple, iOS 19 ile Siri'yi tamamen yapay zeka tabanlı bir asistan haline getirmeyi planlıyor. Bu yeni Siri şu özellikleri sunacak:
🤖 ChatGPT benzeri gelişmiş sohbet deneyimi
💬 Daha doğal ve insana yakın konuşmalar
🏆 Bağlamsal ve karmaşık sorulara daha iyi yanıt verme yeteneği
Ancak bu özellik, iOS 19'un ilk sürümünde yer almayacak. Gurman, gelişmiş Siri'nin 2026 yılının ilkbaharında, iOS 19.4 güncellemesiyle geleceğini belirtti.
⏳ KADEMELİ ÖZELLİK YAYINI
Apple, büyük özellikleri iOS 19.1'den itibaren aşamalı olarak sunmayı planlıyor. Bu sayede:
✅ Özellikler daha stabil hale gelecek
🔄 Olası hatalar minimuma indirilecek
⏳ Kullanıcılar yeni özellikleri beklemek zorunda kalacak
Bu yöntem, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla Apple'ın tercih ettiği bir strateji olarak öne çıkıyor.
📱 IOS 19 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?
Fransız teknoloji sitesi iPhoneSoft.fr'ye göre, iOS 19'un destekleyeceği iPhone modelleri şu şekilde:
📱 iPhone 16 serisi
📱 iPhone 15 serisi
📱 iPhone 14 serisi
📱 iPhone 13 serisi
📱 iPhone 12 serisi
📱 iPhone 11 serisi
📱 iPhone XS, XS Max, XR
📱 iPhone SE (2. nesil ve sonrası)