İbrahim Saraçoğlu’ndan grip savar kür! Hastalığı saatler içerisinde söküp atıyor

Gripten korunmanın en doğal yolu, doğru bitkileri düzenli olarak tüketmekten geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüslere karşı koruma sağlayan etkili bir kür tarifi paylaştı. Hibiskus ve nar kabuğuyla hazırlanan bu karışım, hastalık sürecinin hafiflemesine ve kolaylıkla atlatılmasına fayda sağlıyor.
GRİP İÇİN HİBİSKUS VE NAR KABUĞU KÜRÜ TARİFİ
Bu kür, bağışıklığı güçlendirmeye ve grip belirtilerine karşı doğal bir destek sağlamaya yardımcı olur.
Malzemeler
1 bardak su (200 ml)
2 adet 1 lira büyüklüğünde kurutulmuş nar kabuğu
1 tatlı kaşığı hibiskus
Hazırlanışı
Bir bardak suyu kaynatın.
Kaynamakta olan suyun içine nar kabuklarını ekleyin.
Üzerine 1 tatlı kaşığı hibiskus ilave edin.
Karışımı 5 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın.
Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
Ilık hale geldiğinde süzerek tüketin.
Kullanım Şekli
Günde 2 kez (bir öğlen önce, bir öğlen sonra) içilir.
7 gün boyunca düzenli olarak tüketilir.
7 günlük kullanım sonrasında 2 gün ara verilir.
Toplamda 28 gün boyunca bu döngü devam eder.