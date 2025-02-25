İbrahim Saraçoğlu’ndan grip savar kür! Hastalığı saatler içerisinde söküp atıyor

Gripten korunmanın en doğal yolu, doğru bitkileri düzenli olarak tüketmekten geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüslere karşı koruma sağlayan etkili bir kür tarifi paylaştı. Hibiskus ve nar kabuğuyla hazırlanan bu karışım, hastalık sürecinin hafiflemesine ve kolaylıkla atlatılmasına fayda sağlıyor.