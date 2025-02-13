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Hileli peynir kendini böyle belli ediyor! İşte çok basit bir adım

Peynir, kahvaltı sofralarının en temel besinlerinden biri olsa da, son yıllarda bazı üreticilerin maliyeti düşürmek için peynir içerisine katkı maddeleri eklediği biliniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sık sık açıklanan taklit ve tağşiş listelerinde birçok peynir markasının yer alması, tüketicilerin daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 17:39
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Hileli peynir kendini böyle belli ediyor! İşte çok basit bir adım

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynirin doğal mı yoksa hileli mi olduğunu anlamanın sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

HİLELİ PEYNİRİ ANLAMANIN YOLLARI

📌 Sıcak Su Testi
🔹 Nasıl yapılır? Küçük bir parça peyniri sıcak suya atın.
🔹 Sonuç: Eğer peynir tamamen eriyip suya karışıyorsa, içinde nişasta veya jelatin gibi katkı maddeleri olabilir. Gerçek peynir ise sadece hafifçe yumuşar ancak tamamen erimez.

📌 Pişirme Testi
🔹 Nasıl yapılır? Peyniri kısık ateşte ısıtın.
🔹 Sonuç: Doğal peynir, ısıya maruz kaldığında lifli bir yapıya bürünerek uzar. Ancak hileli peynir, katılaşarak kötü bir koku yayabilir ya da parçalanarak yanabilir.

📌 Ambalaj Kontrolü
Tüketicilerin satın aldıkları peynirin ambalajını mutlaka dikkatlice incelemesi gerekiyor. Food Science Journal 2024'te yayımlanan bir araştırmaya göre, peynir ambalajında bitkisel yağ, modifiye nişasta, emülgatör gibi katkı maddeleri bulunması, ürünün doğallığını yitirdiğini gösteriyor. Uzmanlar, tüketicilerin bu tür bileşenleri içeren peynirlerden kaçınması gerektiğini belirtiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

EVDE ÇOK KOLAY PEYNİR YAPIMI

Eğer tamamen doğal ve katkısız bir peynir tüketmek istiyorsanız, kendi peynirinizi yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler:

1 litre süt

2 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

Bir tutam tuz

Sütü kaynattıktan sonra içerisine sirke veya limon suyunu ekleyerek kesilmesini bekleyin. Pıhtılaşan sütü süzerek peynir haline getirin ve birkaç saat dinlendirin. Böylece tamamen doğal ve katkısız bir peynir elde edebilirsiniz.

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