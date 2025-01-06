Kadraj Bi Bak Finans CEO'su açıkladı! Cüzdanınıza dost olacak muhteşem tavsiye

Finans CEO'su açıkladı! Cüzdanınıza dost olacak muhteşem tavsiye

Finansal Gym'in CEO'su Shannon McLay, 2025'te terk edilmesi gereken harcama alışkanlıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.01.2025 23:53 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:54
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Finans CEO’su açıkladı! Cüzdanınıza dost olacak muhteşem tavsiye

McLay, farkındalığın önemine dikkat çekerek, "Tek tıklamayla düşüncesizce alışveriş yapmayı kolaylaştıran ödeme uygulamalarını silmek, harcamalarınızı kontrol altına almanın ilk adımıdır," dedi.

"Kazandığımız her dolar için çok çalışıyoruz, bu yüzden harcamalarımızı zorlaştırmalıyız," diyen McLay, mobil ödeme sistemlerinin ve kredi kartlarının farkındalık kaybına neden olduğunu vurguladı.

HARCAMALARINIZA DİKKAT EDİN

McLay'e göre, harcamalarınızı takip etmek ve paranızın nereye gittiğini bilmek, mali durumunuzu kontrol altına almanın temel adımlarından biri. Önerileri arasında:

Harcama kayıtları tutmak: Telefonunuzdaki notlar uygulamasını veya bir bütçe takip uygulamasını kullanabilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerinin çevrim içi platformlardan kaldırılması: Böylece düşüncesiz alışverişlerin önüne geçebilirsiniz.

2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların %73'ü finansal konularda stres yaşadığını belirtmişti. Bu durum, gelir-gider farkındalığının eksikliğiyle doğrudan bağlantılı.

Z kuşağı, "yüksek sesli bütçeleme" gibi yeni bir trendle dikkat çekiyor. Julie O'Brien, bu genç neslin para yönetiminde utanma veya suçluluk hissetmediğini belirtiyor. Onlar, tasarruf ve gerçekçi mali planların tüketimden daha değerli olduğunu savunuyor.

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