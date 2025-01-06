Finans CEO’su açıkladı! Cüzdanınıza dost olacak muhteşem tavsiye

Z kuşağı, "yüksek sesli bütçeleme" gibi yeni bir trendle dikkat çekiyor. Julie O'Brien, bu genç neslin para yönetiminde utanma veya suçluluk hissetmediğini belirtiyor. Onlar, tasarruf ve gerçekçi mali planların tüketimden daha değerli olduğunu savunuyor.