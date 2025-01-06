Finans CEO’su açıkladı! Cüzdanınıza dost olacak muhteşem tavsiye

McLay, farkındalığın önemine dikkat çekerek, "Tek tıklamayla düşüncesizce alışveriş yapmayı kolaylaştıran ödeme uygulamalarını silmek, harcamalarınızı kontrol altına almanın ilk adımıdır," dedi.
"Kazandığımız her dolar için çok çalışıyoruz, bu yüzden harcamalarımızı zorlaştırmalıyız," diyen McLay, mobil ödeme sistemlerinin ve kredi kartlarının farkındalık kaybına neden olduğunu vurguladı.
McLay'e göre, harcamalarınızı takip etmek ve paranızın nereye gittiğini bilmek, mali durumunuzu kontrol altına almanın temel adımlarından biri. Önerileri arasında:
Harcama kayıtları tutmak: Telefonunuzdaki notlar uygulamasını veya bir bütçe takip uygulamasını kullanabilirsiniz.
Kredi kartı bilgilerinin çevrim içi platformlardan kaldırılması: Böylece düşüncesiz alışverişlerin önüne geçebilirsiniz.
2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların %73'ü finansal konularda stres yaşadığını belirtmişti. Bu durum, gelir-gider farkındalığının eksikliğiyle doğrudan bağlantılı.