Kadraj Bi Bak Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesini istedi?

Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesini istedi?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

Giriş Tarihi: 13.12.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:53
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Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini istedi?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 13 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU:Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır?

A:Asya'nın İlyas'ı seçmesiyle

B:Cemşit'in kötü adama dönüşmesiyle

C:Asya'nın çocuğunu alıp gitmesiyle

D:İlyası'ın intihat etmesiyle

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

CEVAP:A

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