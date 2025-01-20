Evde 5 dakikada kalp sağlığınızı test edin! İşte ünlü doktorun tavsiye ettiği o yöntem

Kalp hastalıklarının erken teşhisi, hayat kurtarabilir. Ünlü kardiyotorasik cerrah Dr. Jeremy London, TikTok'ta paylaştığı bir videoda, koroner kalp hastalığının belirtilerini evde yapabileceğiniz basit bir testle nasıl tespit edebileceğinizi anlattı.

Fotoğraflar: Tiktok ( drjeremylondon )

NASIL YAPILIR?

Dr. London, öncelikle birkaç dakika boyunca kalp atış hızınızı artıracak bir egzersiz yapmanızı öneriyor. Bu bir yürüyüş, merdiven çıkma veya yoğun ev işleri olabilir. Daha sonra durup dinlenmeli ve yaşadığınız belirtileri gözlemlemelisiniz. Egzersiz sırasında göğüste sıkışma, nefes darlığı veya kola yayılan ağrılar gibi semptomların ortaya çıkması ve dinlenince geçmesi, damar tıkanıklığının bir işareti olabilir.

KORONER KALP HASTALIĞI NEDİR?

Koroner kalp hastalığı, genellikle atardamarlarda plak adı verilen yağ birikintilerinin birikmesi sonucu kan akışının kısıtlanmasıyla ortaya çıkar. Bu durum kalp krizine veya felce yol açabilir. Özellikle obezite, yetersiz egzersiz ve kötü beslenme alışkanlıkları bu hastalığa davetiye çıkarır.

SEMPTOMLARI NELERDİR?

Bazı belirtiler açıkça fark edilebilir:

Göğüste ağrı veya sıkışma

Nefes darlığı

Kollara, boyuna, çeneye veya sırta yayılan ağrılar

Ancak mide bulantısı, baş dönmesi gibi daha belirsiz işaretler de dikkate alınmalıdır. NHS, bu tür belirtiler yaşayanların vakit kaybetmeden doktora başvurmalarını öneriyor.