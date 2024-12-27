Erken ölümü gösteren gösteren test: 10 yıl içindeki ölüm riskini ortaya koyuyor!

TEK AYAK ÜZERİNDE DENGE TESTİ

Bir diğer popüler test, tek ayak üzerinde dengede kalmayı içeriyor. Araştırmalara göre, 40 saniye boyunca bu pozisyonda durabilmek, özellikle 18-39 yaş grubunda hareketlilik ve güç açısından önemli bir belirteç.

2022 yılında British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu testte başarısız olmanın önümüzdeki 10 yıl içinde ölüm riskini iki katına çıkarabileceğini öne sürdü. Uzmanlar, bu yöntemin yaşlanma ve kemik sağlığı konusunda düşük maliyetli bir ölçüm aracı olduğunu ifade ediyor.

TESTLERİN GÜVENİLİRLİĞİ

Her iki test de sağlık ve uzun ömürlülüğün ipuçlarını verse de, kas-iskelet sistemi sorunları veya yetersiz uyku gibi faktörler performansı etkileyebilir. New Yorklu romatolog Dr. Natalie Azar, bu gibi durumlarda kendinize karşı anlayışlı olmanız gerektiğini belirtiyor.