Erken ölümü gösteren gösteren test: 10 yıl içindeki ölüm riskini ortaya koyuyor!

Sağlığınızın yaşınıza uygun olup olmadığını öğrenmek için basit bir test yapmaya ne dersiniz? Norveçli uzmanların önerdiği "otur-kalk testi," uzun ömürlülüğün güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu fiziksel meydan okuma, kas gücünüzü, denge yeteneğinizi ve esnekliğinizi test ederek erken ölüm riskinizi değerlendirebilir.
Bu test, kollarınız bağlı şekilde yere oturup tekrar ayağa kalkmayı içeriyor. Gövde ve bacak gücünüzü kullanarak kollarınızı çapraz tutarken bu hareketi tamamlamanız gerekiyor. Egzersiz uzmanlarına göre, bu basit hareket, kalp-damar sağlığı, denge ve esnekliğin bir işareti olarak kabul ediliyor.
ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?
2012 yılında European Journal of Preventive Cardiology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, otur-kalk testini tamamlayamayan bireylerin sonraki altı yıl içinde ölme riskinin yedi kat daha fazla olduğu bulundu. Araştırmacılar, testi başarıyla tamamlayanların güçlü kas ve denge özelliklerine sahip olduğunu ve bu durumun erken ölüme karşı koruyucu olduğunu belirtti.
Bir diğer popüler test, tek ayak üzerinde dengede kalmayı içeriyor. Araştırmalara göre, 40 saniye boyunca bu pozisyonda durabilmek, özellikle 18-39 yaş grubunda hareketlilik ve güç açısından önemli bir belirteç.
2022 yılında British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu testte başarısız olmanın önümüzdeki 10 yıl içinde ölüm riskini iki katına çıkarabileceğini öne sürdü. Uzmanlar, bu yöntemin yaşlanma ve kemik sağlığı konusunda düşük maliyetli bir ölçüm aracı olduğunu ifade ediyor.
Her iki test de sağlık ve uzun ömürlülüğün ipuçlarını verse de, kas-iskelet sistemi sorunları veya yetersiz uyku gibi faktörler performansı etkileyebilir. New Yorklu romatolog Dr. Natalie Azar, bu gibi durumlarda kendinize karşı anlayışlı olmanız gerektiğini belirtiyor.