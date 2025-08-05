Derin yağda kızartma sevenlere müjde: ABD’li ünlü doktora göre en sağlıklı 4 yağ açıklandı

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, derin kızartma için en ideal 4 yağı sıralayan Dr. Sethi, aynı zamanda kaçınılması gereken yağ türleri ve en sık yapılan kızartma hatalarını da detaylıca anlattı. İşte hem damak tadından hem sağlığından ödün vermek istemeyenler için kapsamlı rehber..

Sızma zeytinyağı, düşük dumanlanma noktasından ötürü kızartma için önerilmezken, rafine edilmiş versiyonu yaklaşık 465°F (240°C) dumanlanma noktasıyla güvenli bir tercih. Tekli doymamış yağlar açısından zengin olan rafine zeytinyağı, hem lezzetli hem de dengeli bir seçenektir.

Dr. Sethi, rafine hindistan cevizi yağını özellikle ön plana çıkarıyor. Yaklaşık 400°F (204°C) dumanlanma noktası sayesinde yüksek ısıya dayanıklı olan bu yağ, doymuş yağlar açısından zengin. İçeriğinde bulunan laurik asit , antimikrobiyal özellik gösteriyor ve bağışıklık sistemine destek sağlarken, cilt sağlığına da fayda sağlayabiliyor.

🧈 3. Sadeyağ (Ghee)

Dr. Sethi'ye göre sade yağ, yaklaşık 485°F (252°C) gibi oldukça yüksek bir dumanlanma noktasına sahip. Aynı zamanda sindirim sistemini destekler, bağışıklığı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Bu nedenle geleneksel mutfakların vazgeçilmezi olan sadeyağ, modern bilim tarafından da destekleniyor.

🥑 4. Avokado Yağı

Listenin zirvesinde yer alan bir diğer yağ da avokado yağı. 520°F (270°C) gibi çok yüksek bir dumanlanma noktasına sahip olan bu yağ, hem stabilitesi hem de antioksidan içeriği sayesinde kızartma için ideal. Üstelik nötr tadı sayesinde yiyeceklerin aromasını da bastırmaz.

🚫 Uzak Durulması Gereken Yağlar

Dr. Sethi, kızartma işlemlerinde özellikle ayçiçek yağı, soya yağı ve kanola yağı gibi tohum yağlarından uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Bu yağlar, yüksek oranda çoklu doymamış yağ içerdiğinden, yüksek sıcaklıklarda kolayca oksitlenerek toksik bileşenler oluşturabiliyor.