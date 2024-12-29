Çocukken farkında olmadan yaptığı oyun yıllar sonra ölümcül bir hastalığa yol açtı

Geçmişte sıradan görünen bir olay, yıllar sonra hayatı değiştiren bir hastalığın kaynağı oldu. Çocukluk anılarından bir detay, bugün ölümcül bir sağlık sorunuyla bağlantı kurulmasına yol açtı ve bu hikâye, dikkatleri bu tür durumların uzun vadeli etkilerine çekti.

Yukarıdaki taramalar hastanın akciğerlerini 20 yıl önce (sol) ve günümüzde (sağ) göstermektedir.

ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN TEHLİKE

Doktorlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle hastaneye kaldırılan kadının akciğerlerinde yoğun plak oluşumları tespit etti. Kadının çocukluk anılarını paylaşmasıyla hikâyenin kökeni ortaya çıktı. Babası, termal izolasyon işi yaparken kıyafetleriyle eve taşıdığı "kar gibi" parçacıkların asbest olduğu anlaşıldı. Kadın ve iki kız kardeşi, bu maruziyet nedeniyle plevral plak adı verilen kalınlaşmalara sahip.

ASBESTİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Asbest lifleri, akciğerlere yerleşerek zamanla iltihaplanma ve yara dokusu oluşumuna yol açabiliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bu kimyasalın her yıl 40.000 kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor. 1989 yılında asbest büyük ölçüde yasaklanmış olsa da, maruziyetin etkileri on yıllar sonra bile ortaya çıkabiliyor.