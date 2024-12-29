Çocukken farkında olmadan yaptığı oyun yıllar sonra ölümcül bir hastalığa yol açtı

Geçmişte sıradan görünen bir olay, yıllar sonra hayatı değiştiren bir hastalığın kaynağı oldu. Çocukluk anılarından bir detay, bugün ölümcül bir sağlık sorunuyla bağlantı kurulmasına yol açtı ve bu hikâye, dikkatleri bu tür durumların uzun vadeli etkilerine çekti.
Doktorlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle hastaneye kaldırılan kadının akciğerlerinde yoğun plak oluşumları tespit etti. Kadının çocukluk anılarını paylaşmasıyla hikâyenin kökeni ortaya çıktı. Babası, termal izolasyon işi yaparken kıyafetleriyle eve taşıdığı "kar gibi" parçacıkların asbest olduğu anlaşıldı. Kadın ve iki kız kardeşi, bu maruziyet nedeniyle plevral plak adı verilen kalınlaşmalara sahip.
Asbest lifleri, akciğerlere yerleşerek zamanla iltihaplanma ve yara dokusu oluşumuna yol açabiliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bu kimyasalın her yıl 40.000 kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor. 1989 yılında asbest büyük ölçüde yasaklanmış olsa da, maruziyetin etkileri on yıllar sonra bile ortaya çıkabiliyor.
West Virginia Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'ndeki doktorlar, kadının ve iki kız kardeşinin 20 yıl önceki ve günümüzdeki akciğer taramalarını karşılaştırdı. Her üç kadının da akciğerlerinde plevral plakların ilerlediği görüldü. Bu durum, çocuklukta başlayan maruziyetin uzun vadeli etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Asbest kaynaklı plaklar genellikle belirti vermese de nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kronik öksürük gibi şikâyetlere neden olabiliyor. Ancak bu plaklar, nadir durumlarda mezotelyoma veya akciğer kanserine yol açabiliyor.
Kadın, KOAH alevlenmesi nedeniyle oksijen, antibiyotik ve steroid tedavisi gördükten sonra taburcu edildi. Doktorlar, plevral plakların genellikle cerrahi müdahale gerektirmediğini ancak düzenli kontrollerin önem taşıdığını belirtiyor.