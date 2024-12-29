Kadraj Bi Bak Çocukken farkında olmadan yaptığı oyun yıllar sonra ölümcül bir hastalığa yol açtı

Çocukken farkında olmadan yaptığı oyun yıllar sonra ölümcül bir hastalığa yol açtı

Çocuklukta yaşanan masum bir olay, yıllar sonra beklenmedik bir şekilde ölümcül bir hastalığa dönüştü. ABD'de yaşayan bir kadın, geçmişte farkında bile olmadan yaşadığı bir durumun, bugün hayatını etkileyen ciddi bir sağlık sorununa neden olduğunu öğrendi.

Giriş Tarihi: 29.12.2024 19:15 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 19:16
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Geçmişte sıradan görünen bir olay, yıllar sonra hayatı değiştiren bir hastalığın kaynağı oldu. Çocukluk anılarından bir detay, bugün ölümcül bir sağlık sorunuyla bağlantı kurulmasına yol açtı ve bu hikâye, dikkatleri bu tür durumların uzun vadeli etkilerine çekti.

Yukarıdaki taramalar hastanın akciğerlerini 20 yıl önce (sol) ve günümüzde (sağ) göstermektedir.Yukarıdaki taramalar hastanın akciğerlerini 20 yıl önce (sol) ve günümüzde (sağ) göstermektedir.

ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN TEHLİKE

Doktorlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle hastaneye kaldırılan kadının akciğerlerinde yoğun plak oluşumları tespit etti. Kadının çocukluk anılarını paylaşmasıyla hikâyenin kökeni ortaya çıktı. Babası, termal izolasyon işi yaparken kıyafetleriyle eve taşıdığı "kar gibi" parçacıkların asbest olduğu anlaşıldı. Kadın ve iki kız kardeşi, bu maruziyet nedeniyle plevral plak adı verilen kalınlaşmalara sahip.

ASBESTİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Asbest lifleri, akciğerlere yerleşerek zamanla iltihaplanma ve yara dokusu oluşumuna yol açabiliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bu kimyasalın her yıl 40.000 kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor. 1989 yılında asbest büyük ölçüde yasaklanmış olsa da, maruziyetin etkileri on yıllar sonra bile ortaya çıkabiliyor.

Kaynak: New England Journal of MedicineKaynak: New England Journal of Medicine

KADIN VE KARDEŞLERİNİN DURUMU

West Virginia Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'ndeki doktorlar, kadının ve iki kız kardeşinin 20 yıl önceki ve günümüzdeki akciğer taramalarını karşılaştırdı. Her üç kadının da akciğerlerinde plevral plakların ilerlediği görüldü. Bu durum, çocuklukta başlayan maruziyetin uzun vadeli etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

PLEVRAL PLAKLARIN RİSKLERİ

Asbest kaynaklı plaklar genellikle belirti vermese de nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kronik öksürük gibi şikâyetlere neden olabiliyor. Ancak bu plaklar, nadir durumlarda mezotelyoma veya akciğer kanserine yol açabiliyor.

Kadın, KOAH alevlenmesi nedeniyle oksijen, antibiyotik ve steroid tedavisi gördükten sonra taburcu edildi. Doktorlar, plevral plakların genellikle cerrahi müdahale gerektirmediğini ancak düzenli kontrollerin önem taşıdığını belirtiyor.

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