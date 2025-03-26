Kadraj Bi Bak Cips yiyerek kilo kontrolü sağlamanın sırrı açıklandı! Artık pişman olmayacaksınız

Cips yiyerek kilo kontrolü sağlamanın sırrı açıklandı! Artık pişman olmayacaksınız

Cips yemeyi seviyor ama kilo alma korkusuyla her pakete şüpheyle yaklaşıyorsanız, size iyi haberlerimiz var! Beslenme uzmanları, cips keyfinizi bozmadan formda kalmanın basit ama etkili bir yolunu paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 19:49
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Cips yiyerek kilo kontrolü sağlamanın sırrı açıklandı! Artık pişman olmayacaksınız

Cips, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan insanın vazgeçemediği bir atıştırmalık. Ancak bu lezzetli alışkanlık, kontrolsüz tüketildiğinde başta kilo artışı olmak üzere birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BİR PAKETTE İKİ PORSİYON GİZLİ

Beslenme uzmanı Vinny Kodamala, market raflarında sıkça gördüğümüz 45 gramlık cips paketlerinin aslında iki porsiyon içerdiğini belirtiyor. Yani bir paketin tamamını yemek, önerilen porsiyonun iki katını tüketmek anlamına geliyor. Bu da beraberinde yüksek kalori, yağ ve tuz alımını getiriyor.

Kodamala'ya göre, tek bir paket cips;

-Günlük önerilen yağ alımının beşte birini

-Günlük tuz limitinin altıda birini

-Ortalama 200'den fazla kaloriyi

barındırıyor. Bu rakamlar, sadece bir atıştırmalıkla günlük beslenme sınırlarını zorlama riski anlamına geliyor.

ALTIN KURAL: YARIMDA DUR

Uzmanlar, kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam için paketin sadece yarısının tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Cips keyfinin ardından kalan yarısını saklamak ise bilinçli tüketim adına atılacak en önemli adımlardan biri. Alternatif olarak, doğrudan 25 gramlık küçük paketlerin tercih edilmesi de porsiyon kontrolü açısından avantaj sağlıyor.

AŞIRI TÜKETİM CİDDİ RİSKLER TAŞIYOR

Yüksek oranda yağ ve tuz içeren paketli cipsler, sık tüketildiğinde;

-Obezite,

-Yüksek tansiyon,

-Tip 2 diyabet,

-Kalp-damar hastalıkları

gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kodamala, "Porsiyon boyutlarının farkında olmak, sağlıklı yaşamın anahtarıdır" diyerek bu noktaya dikkat çekiyor.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER DE VAR

Cipsi hayatından çıkarmakta zorlananlar için iki çözüm öne çıkıyor:

-Fırınlanmış ya da düşük tuzlu/yağlı cips gibi daha sağlıklı alternatifleri tercih etmek.

-Evde kendi cipsini yapmak – patates, kabak, havuç gibi sebzelerle fırında pratik tarifler hazırlamak hem daha sağlıklı hem de kontrollü bir seçenek sunuyor.

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