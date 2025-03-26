Cips yiyerek kilo kontrolü sağlamanın sırrı açıklandı! Artık pişman olmayacaksınız

Cips, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan insanın vazgeçemediği bir atıştırmalık. Ancak bu lezzetli alışkanlık, kontrolsüz tüketildiğinde başta kilo artışı olmak üzere birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.
Beslenme uzmanı Vinny Kodamala, market raflarında sıkça gördüğümüz 45 gramlık cips paketlerinin aslında iki porsiyon içerdiğini belirtiyor. Yani bir paketin tamamını yemek, önerilen porsiyonun iki katını tüketmek anlamına geliyor. Bu da beraberinde yüksek kalori, yağ ve tuz alımını getiriyor.
Kodamala'ya göre, tek bir paket cips;
-Günlük önerilen yağ alımının beşte birini
-Günlük tuz limitinin altıda birini
-Ortalama 200'den fazla kaloriyi
barındırıyor. Bu rakamlar, sadece bir atıştırmalıkla günlük beslenme sınırlarını zorlama riski anlamına geliyor.
Uzmanlar, kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam için paketin sadece yarısının tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Cips keyfinin ardından kalan yarısını saklamak ise bilinçli tüketim adına atılacak en önemli adımlardan biri. Alternatif olarak, doğrudan 25 gramlık küçük paketlerin tercih edilmesi de porsiyon kontrolü açısından avantaj sağlıyor.
Yüksek oranda yağ ve tuz içeren paketli cipsler, sık tüketildiğinde;
-Obezite,
-Yüksek tansiyon,
-Tip 2 diyabet,
-Kalp-damar hastalıkları
gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kodamala, "Porsiyon boyutlarının farkında olmak, sağlıklı yaşamın anahtarıdır" diyerek bu noktaya dikkat çekiyor.
Cipsi hayatından çıkarmakta zorlananlar için iki çözüm öne çıkıyor:
-Fırınlanmış ya da düşük tuzlu/yağlı cips gibi daha sağlıklı alternatifleri tercih etmek.
-Evde kendi cipsini yapmak – patates, kabak, havuç gibi sebzelerle fırında pratik tarifler hazırlamak hem daha sağlıklı hem de kontrollü bir seçenek sunuyor.