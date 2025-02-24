Chery’nin bu SUV’u heyecanla bekleniyor! 1 milyon TL altında yeni model

Çinli otomobil devi Chery, Türkiye pazarında büyük ses getirecek yeni bir SUV modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Yabancı basın tarafından geçtiğimiz gün çıkan haberlere göre 15 bin dolardan satılmaya başlanacak bu modelin Türkiye fiyatının 900 bin TL olacağı tahmin ediliyor.
Son yıllarda Türkiye otomobil pazarında güçlü bir çıkış yapan Chery, yeni SUV modeliyle rekabeti kızıştırıyor. Markanın Türkiye'de satışa sunacağı yeni model, uygun fiyatlı elektrikli SUV seçenekleri arasına katılarak geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyor. 2025 yılı itibarıyla Türkiye yollarına çıkması beklenen bu yeni SUV, modern tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve yüksek menzil kapasitesiyle segmentindeki en iddialı araçlardan biri olacak.
Elektrikli araç pazarında da büyük atılımlar yapan Chery, bu segmentte iCar markasını devreye soktu. Hyundai'nin elektrikli modellerini IONIQ adı altında toplaması gibi, Chery de iCar serisiyle elektrikli SUV pazarına güçlü bir giriş yapıyor. Yeni model, kompakt SUV segmentinde yer almasına rağmen geniş iç hacmi ve güçlü batarya seçenekleriyle uzun yolculuklar için de ideal olacak. Chery, bu modelinde kullanıcılara şehir içi ve offroad sürüşlerini bir arada sunmayı amaçlıyor.
Chery'nin yeni SUV modeli, sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor:
SUV'nin fiyatlandırması da oldukça rekabetçi olacak. Türkiye'de 990.000 TL olarak belirlenen başlangıç fiyatı, benzer elektrikli araçlar düşünüldüğünde büyük bir avantaj sağlıyor. Eğer Chery, Türkiye'de üretim yapma kararı alırsa, bu fiyatın 700.000 TL seviyelerine kadar düşebileceği de konuşuluyor.
Elektrikli araç pazarına yatırım yapmayı sürdüren Chery, Türkiye'de bir üretim tesisi açmayı planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse, gümrük vergisi avantajı sayesinde SUV modelinin fiyatı çok daha rekabetçi hale gelebilir. Türkiye'de elektrikli SUV sahibi olmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunan Chery'nin bu hamlesi, otomobil pazarındaki dengeleri değiştirebilir.